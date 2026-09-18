Trump tilkynnir stórtíðindi um Grænland

Donald Trump Bandaríkjaforseti segir í tilkynningu á samfélagsmiðli sínum, Truth Social, að Bandaríkin hafi gert samning við Danmörku og Grænland um full öryggisyfiráð yfir Grænlandi.
Segir hann samkomulagið „uppfylla fullkomlega öll brýn áhyggjuefni okkar. Það verðu enginn kostnaður af þessu fyrir Bandaríkin. Undir stjórn minni höfum við unnið með fulltrúum Danmerkur og Grænlands að því að tryggja möguleika Bandaríkjanna til að geta ávallt gert það sem nauðsynlegt er á Grænlandi tl að tryggja og verja öryggi Grænlands og Bandaríkjanna.“
Trump segir samninginn hafa ótakmarkaðan gildistíma. Hann sé góð lausn fyrir löndin þrjú, Bandaríkin, Danmörku og Grænland.