Skrímslið í hryllingshúsinu grunaður um raðmorð - „Vandamálið er að ég á enga kynóra eftir“

Lögregla í Fíladelfíu í Bandaríkjunum rannsakar nú umfangsmikið og óhugnanlegt mál sem tengist Raymond „RC“ Horsch, 82 ára manni sem lést í fyrra og er grunaður um að tengjast dauða eða hvarfi sjö kvenna.
The Philadelphia Inquirer gróf upp gamalt geðmat sem var unnið um Raymond árið 1985, en þá var hann 41 árs gamall og hafði nýlega verið handtekinn eftir nokkur ár á flótta í Nýja Sjálandi. Áður en hann lét sig hverfa hafði hann varið um áratug í að framleiða klám fyrir fjármagn frá vafasömum aðilum, hafði falsað peningaseðla og framleitt fíkniefnið metamfetamín.
Sálfræðingurinn sem ræddi við Raymond á þessum tíma, Don Seraydarian, skrifaði í mat sitt:
„Hann er stórlátur, tortrygginn og gífurlega stjórnsamur“
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Hefði haldið að um raðmorðingja væri að ræða
Geðmatið dregur upp skuggalega mynd af þessum manni sem nú er grunaður um hrottalega glæpi. Inquirer bar geðmatið undir Michael Yoder sem starfaði í tæpan áratug við greiningar á hegðun glæpamanna hjá FBI. Yoder sagði:
„Ef þú hefðir látið mig hafa þessa skýrslu og ég vissi ekkert um einstaklinginn og ekkert um þá glæpi sem hann framdi myndi ég segja að þarna væri um mögulegan raðmorðingja að ræða.“
Samkvæmt skýrslunni keðjureykti Raymond á meðan hann ræddi við sálfræðinginn. Hann vék sér undan spurningum og reyndi að gera lítið úr glæpum sínum. Hann talaði um sjálfan sig í þriðju persónu þegar talið barst að ólögmætri háttsemi. Hann lýsti sjálfum sér sem utangarðs í samfélaginu.
Sálfræðingurinn mat það svo að Raymond óttaðist ekkerf meira en að missa stjórn á sjálfum sér. Hann teldi glæpi sína skýrast af bræði sem hann þyrfti að fá útrás fyrir.
Hann hefði átt frekar eðlilega æsku. Hann ólst upp í sveitinni við gott atlæti. Faðir hans var strangur en sanngjarn og móðir hans var öðlingur. Þegar Raymond varð unglingur hætti hann að semja við foreldra sína. Hann var vandræðaunglingur og var vikið úr tveimur háskólum þrátt fyrir afburðagreind, en sálfræðingurinn taldi að Raymond væri með greindarvísitöluna 140 sem þykir mjög hátt.
Þrátt fyrir greindina átti Raymond erfitt með að tolla í vinnu. Hann hafði starfað sem efnafræðingur, kerfisfræðingur og ljósmyndari.
„Ég fer frá starfi til starfs því þegar ég hef lært eitthvað langar mig að gera eitthvað annað,“ sagði Raymond við sálfræðinginn.
Raymond sagðist aldrei hafa misnotað fíkniefni eða áfengi enda hefði hann enga þolinmæði fyrir því að missa stjórn á sjálfum sér. Á þessum tíma var Raymond giftur barnsmóður sinni og sonur þeirra, Eugene, var aðeins 4 ára gamall. Raymond lýsti því fyrir sálfræðingnum að fjölskylda hans væri það mikilvægasta í lífinu og sagðist hann aldrei ætla að fremja glæpi aftur því það myndi skaða fjölskylduna. Hans heitasti draumur væri að búa með fjölskyldu sinni í sveitinni svo hann þyrfti sem minnst að taka þátt í þjóðfélaginu og verja tíma sínum í að öðlast betri skilning á skammtafræði
Niðurstaða sálfræðingsins var sú að Raymond væri óstöðugur siðblindingi.
Framleiddi hrottalegt klám
Raymond var mjög ánægður með geðmatið og notaði það óspart til að selja þá mynd af sér að hann væri siðlaust illmenni með snilligáfu. Þannig byggði hann upp orðspor sitt sem framleiðandi hrottalegs klámefnis. Klámið sem hann framleiddi var ofbeldisfullt og sýndi gjarnan grófar pyntingar.
Eftir geðmatið var Raymond dæmdur í fangelsi og á meðan hann afplánaði refsingu sína lést barnsmóðir hans af völdum ofskömmtunar fíkniefna. Sagði Raymond síðar í viðtalinu að hann hefði orðið fullur af reiði vegna andlátsins en hann upplifði að eiginkonan hefði stungið hann af og skilið hann eftir sem einstæðan föður.
Þegar Raymond losnaði úr fangelsinu flutti hann í úthverfi þar sem hann opnaði grillveitingastað en hóf þar líka feril í klámiðnaði sem einkenndist einkum af kynferðisofbeldi gegn konum með fíknivanda. Hann notaði konurnar sem fyrirsætur fyrir myrka kynóra sína sem meðal annars fólu í sér drukknun, hengingar og kyrkingar. Sjálfur var Raymond í hlutverk miskunarsama raðmorðingjans í myndefninu sem var að frelsa konurnar frá þjáningu fíknarinnar með því að drepa þær.
Raymond hélt því lengi fram að hrottalegt ofbeldið sem birtist í klámmyndum hans væri sviðsett en eftir því sem hann varð eldri fór hann að lýsa því að hann væru nánast engin mörk eftir sem hann hefði ekki gengið yfir.
„Vandamálið er að ég á enga kynóra eftir,“ sagði hann í viðtali árið 2013.
Málið komst upp fyrir tilviljun
Eins og áður hefur komið fram þá lést Raymond á síðasta ári. Húsleit var gerð á heimili hans í sumar þar sem hald var lagt á gríðarlegt magn stafrænna gagna. Meðal þess sem lögregla fann var myndband sem virðist sýna Raymond ráðast á konu að nafni Nicole Fusaro en hennar hefur verið saknað frá árinu 2018. Lögregla hefur borið kennsl á 58 konur á ljósmyndum og myndböndum Raymonds. Að minnsta kosti fjórar þeirra virðast látnar eða meðvitundarlausar á upptökunum og tíu aðrar virðast hafa tekið of stóran skammt fíkniefna. Sextán konur sem sjást í gögnunum hafa fundist á lífi en margar þeirra hafa neitað að ræða við lögreglu um hvað kom fyrir þær á heimili Raymonds, sem hefur verið lýst sem hryllingshúsinu.
Fimm konur sem tengjast Raymond eru taldar af og tveggja er enn saknað. Þar með talin er fyrrverandi eiginkona hans, Amy McHale. Engin lík hafa þó fundist.
Málið komst upp fyrir algjöra tilviljun en þjóðgarðsverðir höfðu afskipti af syni Raymonds, Eugene, og konu þar sem þau sátu í bíl í þjóðgarðinum. Konan sem var með Eugene framvísaði skilríkjum sem reyndust tilheyra konu að nafni Blair Tonzelli sem hafði verið saknað frá árinu 2023. Við leit í bílnum fundust skotvopn og áhöld til neyslu fíkniefna. Eugene var á sakaskrá og var óheimilt að eiga skotvopn og því var hann handtekinn og húsleit fór fram á heimili hans, sem hann hafði deilt með föður sínum.
Eins og segir hér að framan þá hafði Raymond reynslu af störfum á sviði efnafræði. Hafði Raymond komið sér upp einhvers konar heimatilbúinni tilraunastofu í kjallaranum á heimili sínu. Þar fundu rannsakendur rúmlega 20 ílát sem innihéldu óþekkt efni sem hafa verið send til greiningar. Eins fundust fimm duftker á heimilinu. Talið er að líkamsleifar Raymonds sé að finna í einu þeirra. Annað er talið innihalda líkamsleifar systur Raymonds og það þriðja líkamsleifar vinar hans. Óvíst er hvaða líkamsleifar er að finna í hinum kerunum.
Lögregla hefur hvatt möguleg vitni, alla sem hafa varið tíma inni í hryllingshúsinu, til að gefa sig fram, sem og þá sem telja að horfnir ástvinir þeirra gætu hafa endað þar inni.
Konurnar sem óttast er að Raymond hafi banað áttu það sameiginlegt að vera jaðarsettar. Þær glímdu við fíkn og voru því berskjaldaðri en ella. Newsnation bendir á að það minni um margt á raðmorðingjann Rex Heuermann, sem situr nú í lífstíðarfangelsi fyrir morð á átta kynlífsverkakonum.
„Það liggur enginn vafi á því að Ray er verri en Gilgostrandarmorðinginn. Þegar öll kurl eru komin til grafar hvað Ray varðar mun Gilgostrandarmorðinginn líta út eins og dýrlingur,“ segir Jonathan Halloran-Koren, frændi Nicole Fusaro sem er ein konan sem Raymond er talinn hafa myrt.
Raymond var marggiftur en ein fyrrverandi kona hans, nú 81árs gömul, segir í samtali við The Inquirer:
„Raymond hélt það virkilega að hann væri klárari en aðrir. Hann taldi sig geta komist upp með hvað sem er.“