Reyndi flótta í konugervi áður en hann játaði á sig tugi morða

Sunnudaginn 15. september var Jorlan Lopes da Silva handtekinn af lögreglunni í Paraíba í Brasilíu eftir að fimm handtökuskipanir voru gefnar út í tengslum við rannsókn á manndrápi í Mamanguape-dalnum í Brasilíu.
Hann er grunaður um að hafa framið 16 morð síðan hann lét af störfum úr fangelsi í maí, að því er IG Último Segundo greinir frá. Talið er að 16 morðin sem verið er að rannsaka hafi verið framin á um það bil þriggja mánaða tímabili.
Lögreglustjórinn Danillo Orengo sagði við Correio Braziliense að talið sé að Silva sé „meðlimur í afar ofbeldisfullum glæpahópi sem tengist fjölmörgum morðum í héraðinu“.
Morðdeildin og sérsveit lögreglunnar (GTE) leituðu að Silva í um 48 klukkustundir. Orengo sagði að þekking Silva á skógivöxnu svæðinu hefði hjálpað honum að komast hjá yfirvöldum.
Þegar Silva fannst var hann klæddur í kjól og sandala, með hárkollu, sólgleraugu og lakkaður neglur, ásamt því að vera með tveggja ára gamalt barn sem er ekki hans.
Lögreglustjórinn Orengo sagði að yfirvöld litu á þetta sem „augljósa tilraun til að hindra auðkenningu hans og flýja aðgerðir öryggissveitanna“. Rannsóknarlögreglumenn sögðu að borin hefðu verið kennsl á Silva þegar kjóll hans hreyfðist og húðflúr sem áður hafði verið falið undir honum kom í ljós. Hann var þegar í stað færður í varðhald. Barnið var fært undir læknishendur og er ekki með líkamleg meiðsli.
Silva, sem er 33 ára, er sagður hafa sagt lögreglunni að hann hafi byrjað að drepa fólk þegar hann var aðeins 13 ára gamall, en fyrsta fórnarlamb hans hafi verið faðir hans. Hann játaði einnig að hafa myrt 80 manns á 20 árum og sagði yfirvöldum hvar þau gætu fundið eitt lík grafið. Lögreglan fann vettvanginn og líkið samkvæmt upplýsingum Silva. Rannsóknir eru í gangi í hinum málunum. Og Silva enn í haldi.