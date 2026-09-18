Óhugnanlegt myndband fannst á heimili grunaðs raðmorðingja

Lögregla í Fíladelfíu í Bandaríkjunum rannsakar nú umfangsmikið og óhugnanlegt mál sem tengist Raymond „RC“ Horsch, 82 ára manni sem lést í fyrra og er grunaður um að tengjast dauða eða hvarfi sjö kvenna.
Rannsóknin tók nýja stefnu í júní þegar lögregla gerði húsleit á heimili Horsch. Þar fannst gríðarlegt magn stafrænna gagna, skotfæra og fíkniefna.
Meðal þess sem lögregla fann var myndband sem virðist sýna Horsch ráðast á konu að nafni Nicole Fusaro, sem hefur verið saknað frá árinu 2018. Hún var 27 ára þegar hún hvarf.
Frank Vanore, aðstoðarlögreglustjóri í Fíladelfíu, segir Horsch hafa notað tvær myndavélar til að taka árásina upp. Önnur var föst inni í herberginu en Horsch hélt sjálfur á hinni.
Á upptökunni sést Fusaro neyta fíkniefna áður en Horsch réttir henni peninga, handjárnar hana við rúm og kæfir hana með plastbandi, að sögn lögreglu.
„Nicole var falleg og góðhjörtuð kona sem átti svo miklu betra skilið en það sem kom fyrir hana. Fjölskylda hennar og vinir munu alltaf elska hana og sakna hennar,“ sagði Jonathan Halloran-Koren, frændi Fusaro, en Daily Mail fjallaði um málið á vef sínum.
Meira en milljón myndir
Umfang þeirra gagna sem fundust á heimilinu er mikið. Lögregla segir meira en milljón stafrænar ljósmyndir og fjölmörg myndbönd hafa fundist og hafa verið borin kennsl á 58 konur, sem taldar eru möguleg fórnarlömb.
Að minnsta kosti fjórar konur virðast látnar eða meðvitundarlausar á upptökunum og tíu aðrar virðast hafa tekið of stóran skammt fíkniefna. Sextán konur sem sjást í gögnunum hafa fundist á lífi en margar þeirra hafa ekki viljað ræða við lögreglu um það sem gerðist á heimilinu.
Fimm konur sem tengjast Horsch eru taldar látnar og tveggja er enn saknað. Þar á meðal er fyrrverandi eiginkona hans, Amy McHale. Engin lík hafa þó fundist.
Lögreglan í Fíladelfíu vinnur nú með FBI að rannsókn málsins og reynir meðal annars að ná tali af 25 öðrum konum sem borin hafa verið kennsl á á myndum og myndböndum úr húsinu.
Tilviljun leiddi lögreglu að húsinu
Það vorur afskipti þjóðgarðsvarðar af syni Horsch, Eugene Horsch, sem komu rannsókninni af stað. Sá hafði afskipti af Eugene og konu sem sátu í bíl í þjóðgarði í júní síðastliðnum. Skilríki sem konan framvísaði reyndust tilheyra Blair Tonzelli, konu sem hafði verið saknað frá árinu 2023.
Við leit í bílnum fundust meðal annars skotvopn og fíkniefnatengd áhöld. Eugene, sem hefur áður hlotið refsidóma og má ekki eiga skotvopn, var handtekinn.
Hann hefur ekki verið ákærður fyrir brot í tengslum við horfnu konurnar og er áfram í haldi alríkisyfirvalda vegna máls sem snýr að ólöglegri vörslu skotvopna.
Faðir hans, Raymond Horsch, hafði áður framleitt ofbeldisfullt klám og skrifað bækur um raðmorðingja sem réðust á konur. Raymond lést í maí í fyrra, 82 ára að aldri, af völdum lungnasjúkdóms.
Rannsókn lögreglu á því hvað gerðist á heimili hans stendur enn yfir.