Hafa samband
DV
Pressan

Nýfætt barn fannst í ruslatunnu á flugvelli

Pressan
Föstudaginn 18. september 2026 17:47
Skjáskot úr ritskoðuðu myndbandi sýnir nýfætt barnið tekið úr bláu tunnunni.

Nýfætt sveinbarn fannst á lífi í ruslatunnu á salerni á Penang-alþjóðaflugvellinum í Malasíu 31. ágúst. Hreingerningarstarfsmaður varð var við grát barnsins og lét lögreglu vita.

New York Post greinir frá. 

Myndskeið úr salerninu sýnir barnið liggja inni í tunnunni, sem hafði verið klædd bláum plastpoka. Barnið var enn á lífi þegar það fannst og var bjargað úr tunnunni.

Lögregla hóf rannsókn á málinu og leitar að þeim sem skildi nýfædda barnið eftir á salerninu.

Barnið var enn með naflastrenginn tengdan við fylgjuna þegar starfsfólk flugvallarins lyfti því úr tunnunni og kom því til bjargar. Fylgjan hékk niður úr naflastrengnum á meðan á björguninni stóð.

„Hreingerningastarfsfólk heyrði grát berast úr sorptunnu á salerni sem ætlað er fólki með fötlun og hafði samband við lögreglu,“ sagði Anuwal Ab Wahab, lögreglustjóri í suðvesturumdæmi.

Nýburinn var fluttur á Penang-sjúkrahúsið þar sem hann fékk aðhlynningu. Læknar töldu hann heilbrigðan og sögðu almennt ástand hans gott.

Lögregla fór yfir upptökur úr öryggismyndavélum á flugvellinum og handtók í kjölfarið 23 ára konu og 22 ára mann frá Mjanmar sem starfar sem öryggisvörður á flugvellinum.

„Maðurinn var handtekinn til að aðstoða við rannsókn málsins. Einnig kom í ljós að hann gat ekki framvísað gildum ferðaskilríkjum,“ sagði lögreglustjórinn.

Sjá nánar hér

Fleiri fréttir