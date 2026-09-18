Nýfætt barn fannst í ruslatunnu á flugvelli

Nýfætt sveinbarn fannst á lífi í ruslatunnu á salerni á Penang-alþjóðaflugvellinum í Malasíu 31. ágúst. Hreingerningarstarfsmaður varð var við grát barnsins og lét lögreglu vita.
New York Post greinir frá.
Myndskeið úr salerninu sýnir barnið liggja inni í tunnunni, sem hafði verið klædd bláum plastpoka. Barnið var enn á lífi þegar það fannst og var bjargað úr tunnunni.
Lögregla hóf rannsókn á málinu og leitar að þeim sem skildi nýfædda barnið eftir á salerninu.
Barnið var enn með naflastrenginn tengdan við fylgjuna þegar starfsfólk flugvallarins lyfti því úr tunnunni og kom því til bjargar. Fylgjan hékk niður úr naflastrengnum á meðan á björguninni stóð.
„Hreingerningastarfsfólk heyrði grát berast úr sorptunnu á salerni sem ætlað er fólki með fötlun og hafði samband við lögreglu,“ sagði Anuwal Ab Wahab, lögreglustjóri í suðvesturumdæmi.
Nýburinn var fluttur á Penang-sjúkrahúsið þar sem hann fékk aðhlynningu. Læknar töldu hann heilbrigðan og sögðu almennt ástand hans gott.
Lögregla fór yfir upptökur úr öryggismyndavélum á flugvellinum og handtók í kjölfarið 23 ára konu og 22 ára mann frá Mjanmar sem starfar sem öryggisvörður á flugvellinum.
„Maðurinn var handtekinn til að aðstoða við rannsókn málsins. Einnig kom í ljós að hann gat ekki framvísað gildum ferðaskilríkjum,“ sagði lögreglustjórinn.
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