Lýsa yfir neyðarástandi vegna HIV – Stórhættuleg aðferð sögð ýta undir faraldurinn

Stjórnvöld á Fídjí í Suður-Kyrrahafi hafa lýst yfir neyðarástandi á landsvísu vegna gríðarlegrar fjölgunar HIV-smita. Um einn af hverjum 60 fullorðnum íbúum eyjaklasans er nú með HIV og hefur hlutfallið nær þrefaldast á aðeins fimm árum.
Árið 2025 greindust 2.016 ný HIV-tilfelli í landinu, þar sem færri en ein milljón manna býr. Antonio Lalabalavu heilbrigðisráðherra segir stöðuna orðna það alvarlega að hefðbundin viðbrögð við faraldri dugi ekki lengur.
Sérstakar áhyggjur vekur svokallað „bluetoothing“, stórhættuleg aðferð sem hefur breiðst út meðal fólks sem sprautar sig með fíkniefnum. Þá er blóð tekið úr einstaklingi sem nýlega hefur sprautað sig með fíkniefni og er undir áhrifum þess og því síðan sprautað í annan einstakling.
Með þessu reynir fólk að deila vímuáhrifunum og spara bæði fíkniefni og sprautur. Hreinar sprautur hafa verið af skornum skammti á Fídjí og segja sérfræðingar þessa hegðun hafa átt þátt í hraðri útbreiðslu HIV.
Óvarið kynlíf og hefðbundin samnýting sprautunála eru einnig talin eiga stóran þátt í fjölgun smita, að því er fram kemur í frétt BBC.
Stjórnvöld hyggjast nú stórauka aðgengi að HIV-prófum, meðferð og forvörnum. Þá verður komið á fót sérstakri áætlun þar sem fólki verður gert auðveldara að nálgast hreinar sprautur og nálar.
Tölur Sameinuðu þjóðanna varpa skýru ljósi á alvarleika stöðunnar. Af um 9.100 íbúum Fídjí sem voru með HIV árið 2025 vissu aðeins 39 prósent af smiti sínu og einungis 22 prósent fengu meðferð með veirulyfjum. Til samanburðar fær um 78 prósent fólks með HIV á heimsvísu slíka meðferð.
Þá hefur börnum sem látast af völdum fylgikvilla tengdum HIV farið fjölgandi.
Jason Mitchell, sem stýrir sérstakri starfssveit stjórnvalda vegna faraldursins, segir að það geti tekið meira en fimm ár að ná tökum á ástandinu.
„Þetta er langtímaverkefni. Þetta er ekki eins og Covid, þar sem hægt var að snúa þróuninni við á tveimur árum. HIV er allt annars eðlis,“ sagði Mitchell.
Winnie Byanyima, framkvæmdastjóri UNAIDS, segir stöðuna á Fídjí jafnframt vera áminningu til umheimsins.
„Þetta er alvarleg áminning til heimsbyggðarinnar um að HIV er ekki úr sögunni.”