Kviðdómurinn vildi þyrma lífi Jeffery – Dómarinn dæmdi hann til dauða

Jeffery Lee, 49 ára Bandaríkjamaður, var tekinn af lífi með banvænni sprautu í Alabama í gær fyrir tvö morð sem hann framdi árið 1998. Aftakan fór fram aðeins rúmum þremur mánuðum eftir að dómari kom í veg fyrir að Lee yrði tekinn af lífi með köfnunarefnisgasi.
Lee var úrskurðaður látinn klukkan 18.22 að staðartíma í William C. Holman-fangelsinu í Atmore. Hann er 27. fanginn sem tekinn er af lífi í Bandaríkjunum á þessu ári og annar fanginn í Alabama.
Lee var dæmdur fyrir að hafa skotið Jimmy Ellis og Elaine Thompson til bana við rán í veðlánabúð í bænum Orrville í desember 1998. Þriðji starfsmaður verslunarinnar var einnig skotinn en lifði af með því að liggja kyrr á gólfinu og þykjast vera látinn. Hann hringdi í neyðarlínuna eftir að Lee yfirgaf staðinn.
„Það er allt í lagi. Ég vil bara segja fjölskyldu minni að ég elska hana,“ sagði Lee í lokaorðum sínum áður en aftakan hófst.
Málið hafði vakið athygli vegna þess hvernig dauðarefsingin kom til. Kviðdómur greiddi atkvæði 7 gegn 5 með því að Lee yrði dæmdur í lífstíðarfangelsi en dómarinn vék frá þeirri niðurstöðu og dæmdi hann til dauða.
Alabama afnam árið 2017 heimild dómara til að ganga gegn niðurstöðu kviðdóms um refsingu í dauðarefsingarmálum. Lagabreytingin gilti hins vegar ekki afturvirkt og hafði því ekki áhrif á mál Lee.
Lögmenn hans og stuðningsmenn reyndu án árangurs að fá dauðarefsingunni breytt og bentu meðal annars á þessa sérstöðu málsins.
Lee átti upphaflega að vera tekinn af lífi með köfnunarefnisgasi 11. júní. Aftökunni var hins vegar aflýst á síðustu stundu eftir að dómari komst að þeirri niðurstöðu að aftökuaðferð Alabama með köfnunarefni bryti gegn stjórnarskrárbanni við grimmilegum og óvenjulegum refsingum.
Yfirvöld ákváðu í kjölfarið að nota banvæna sprautu í staðinn. Lögmenn Lee mótmæltu því einnig og héldu því fram að ríkið hefði áður skuldbundið sig til að nota köfnunarefni ef hann yrði tekinn af lífi. Hæstiréttur Bandaríkjanna hafnaði í gærmorgun beiðni um að stöðva aftökuna.
Kay Ivey, ríkisstjóri Alabama, neitaði jafnframt að grípa inn í. Hún sagði eftir aftökuna að réttlætinu hefði loks verið fullnægt fyrir Ellis og Thompson og aðstandendur þeirra.
Jimmy Ellis hafði á sínum tíma vakið athygli sem söngvari vegna þess hve rödd hans þótti líkjast rödd Elvis Presley. Hann kom fram undir nafninu „Orion“ og var gerð heimildarmynd um feril hans eftir að hann lést, að því er segir í frétt AP.