Keypti aðeins eina röð og vann einn stærsta lottóvinning sögunnar

Óþekktur lottóspilari í Illinois í Bandaríkjunum hefur loksins gefið sig fram og sótt 1,04 milljarða dala vinning sinn í Powerball-lottóinu, rúmum mánuði eftir að vinningsmiðinn var dreginn út. Upphæðin jafngildir 126 milljörðum króna.
Það sem gerir söguna enn ótrúlegri er að vinningshafinn keypti aðeins eina röð. New York Post greinir frá þessu.
„Ég valdi Quick Pick og eyddi aðeins tveimur dölum í eina talnaröð í Powerball,“ sagði vinningshafinn, sem hefur kosið að halda nafni sínu leyndu.
Vinningurinn er sá næststærsti í sögu Illinois og sá áttundi stærsti í sögu Powerball. Vinningsmiðinn var keyptur í Hy-Vee Fast & Fresh-verslun í Quincy og voru tölurnar 4, 26, 66, 67 og 69, auk rauðu Powerball-tölunnar 9.
Vinningshafinn sagðist í fyrstu einfaldlega ekki hafa trúað eigin augum.
„Í fyrstu trúði ég því ekki að ég hefði unnið og hringdi því í fjölskyldumeðlim til að fá það staðfest,“ sagði hann.
Hann segist enn vera að átta sig á því sem gerðist og hafi upplifað allt frá vantrú og áfalli til yfirþyrmandi gleði.
„Ég hefði aldrei getað ímyndað mér að tveggja dala kaup myndu skila mér 1,04 milljarða dala vinningi. Þetta er sannkölluð blessun og ég er ótrúlega þakklátur fyrir þetta óvænta og einstaka tækifæri.“
Vinningshafinn fær þó ekki 1,04 milljarð dala inn á bankareikninginn. Hann valdi að fá vinninginn greiddan út í einu lagi í stað þess að dreifa greiðslunum yfir lengri tíma.
Eingreiðslan nemur 450,5 milljónum dala fyrir skatta og lækkar sú upphæð enn frekar þegar alríkis- og ríkisskattar hafa verið dregnir frá. Eftir sitja þó býsna margir milljarðar sem vinningshafinn mun njóta góðs af.
Verslunin sem seldi vinningsmiðann fær líka sinn skerf, eða 500 þúsund dala bónus fyrir að hafa selt miðann.