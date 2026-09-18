Hyrox-keppandinn sem kúkaði á sig rýfur þögnina

Íþróttakonan Joanna Wietrzyk rýfur þögnina eftir að hafa misst hægðir í miðri keppni og haldið áfram að keppa.
Málið hefur vakið mikla athygli um allan heim og hafa bæði Hyrox og Joanna verið gagnrýnd fyrir að hafa stofnað almannaheilbrigði í hættu.
Hyrox samtökin gáfu út yfirlýsingu fyrr í vikunni þar sem þau viðurkenndu að reglurnar hafi ekki verið nógu skýrar hvað þetta varðar og hafa nú breytt þeim. Nú mega keppnishaldarar taka keppendur úr keppni ef hægðir, þvag, æla eða blóð skapa hættu fyrir aðra keppendur. Samtökin sögðu einnig að þau hefðu gert mistök með því að leyfa henni að halda áfram keppni.
Nú hefur Joanna stigið fram og beðist afsökunar vegna málsins.
„Ég vil biðja fólkið í Kína, hina keppendurna, áhorfendurna og Hyrox samtökin innilega afsökunar á því sem gerðist í keppninni í Beijing,“ skrifaði hún á Instagram.
Hún sagði að sér hafi liðið vel þegar keppnin byrjaði. „Þegar ég lít til baka sé ég því að hafa ekki dregið mig úr keppni. Ég geri mér grein fyrir því að ég hefði átt að taka aðra ákvörðun. Ég tek ábyrgð á gjörðum mínum og biðst innilega afsökunar.“
Sjá einnig: Sigraði keppnina með bullandi niðurgang og hefur nú sett internetið á hliðina - „Shit happens“