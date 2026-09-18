Grímuklæddir skartgripaþjófar létu greipar sópa á Kanaríeyjum

Lögreglan á Gran Canaria leitar nú að fimm einstaklingum eftir að skartgripaverslun í Las Terrazas-verslunarmiðstöðinni í Telde var rænd á fimmtudagskvöld. Talið er að skartgripir að verðmæti um 50.000 evra hafi verið teknir, en það er andvirði hátt í sjö milljóna íslenskra króna.
Canarian Weekly greinir frá.
Samkvæmt upplýsingum frá spænsku ríkislögreglunni, Policía Nacional, réðust fjórir grímuklæddir menn inn í verslunina José Luis um klukkan 22 og brutu gler í sýningarskápum áður en þeir tóku skartgripina og flúðu af vettvangi. Öryggisvörður verslunarmiðstöðvarinnar var sagður hafa orðið fyrir árás í ráninu.
Rannsókn lögreglu beinist einnig að fimmta einstaklingnum sem talið er að hafi beðið eftir hinum sem flóttabílstjóri. Tvö ökutæki voru notuð við flóttann og hafði annað þeirra áður verið tilkynnt stolið.
Upphæðin, 50.000 evrur, er aðeins bráðabirgðamat. Hún gæti breyst þegar verslunin hefur lokið ítarlegri talningu á þeim skartgripum sem reyndust horfnir.
Ránið er það þriðja sem framið hefur verið í skartgripaverslun í verslunarmiðstöðvum á þessu svæði Gran Canaria á síðustu mánuðum. Las Terrazas hafði áður orðið fyrir öðru ráni þar sem skartgripir og aðrir munir að verðmæti meira en 120.000 evrur voru teknir. Fjórir voru síðar handteknir vegna þess máls.
Þá var skartgripaverslun í El Mirador-verslunarmiðstöðinni í Jinámar einnig rænd. Þar réðust grímuklæddir ræningjar að sýningarskápum verslunarinnar.
Lögregla hefur þó ekki fundið tengsl milli ránsins á fimmtudagskvöld og fyrri ránanna og er málið rannsakað sem sjálfstætt brot.
Gert er ráð fyrir að rannsakendur nýti upptökur úr eftirlitsmyndavélum í verslunarmiðstöðinni og á nærliggjandi svæðum til að reyna að bera kennsl á ræningjana og rekja ökutækin sem notuð voru við flóttann. Rannsóknin stendur enn yfir.