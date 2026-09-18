Friðarstofnun berst gegn því að vera nefnd eftir Trump - Hér eru fleiri hlutir sem heita nú í höfuðið á forsetanum

Kennedy-listamiðstöðinni var lokað í vikunni eftir að dómari komst að þeirri niðurstöðu að Donald Trump Bandaríkjaforseti mætti ekki endurnefna miðstöðina. Fátt gleður forsetann eins mikið og að bæta nafni sínu á hluti. Má þar til dæmis nefna farsíma (Trump Mobile), byggingar (Trump Towers sem má finna víðs vegar um heiminn), hótel, golfvelli, spilavíti, götur, opinberar stofnanir, tímarit, vínekrur, vodka, steikur og áfram mætti telja. Það er meira að segja til sérstök síða á Wikipedia sem fjallar bara um hluti sem hafa verið nefndir eftir forsetanum.
Nú hafa starfsmenn bandarísku friðarstofnunarinnar U.S. Institute of Peace þurft að hlaupa upp til handa og fóta þar sem forsetinn vill nafn sitt á húsnæði stofnunarinnar. Forsetinn mun nú þegar vera kominn með verktaka sem hefur verið falið að rista nafn forsetans á veggi friðarstofnunarinnar, en starfsmenn hafa nú leitað á náðir dómstóla í von um að forsetinn verði stöðvaður eins og í tilfelli Kennedy-listamiðstöðvarinnar.
Skip, börn og náttúra
Það var svo í desember á síðasta ári sem forsetinn tilkynnti um nýjan flota herskipa fyrir bandaríska sjóherinn sem eiga að kallast Trump-flokks orrustuskip. Fólk fór eins að veita því eftirtekt í fyrra að risastórir borðar með andliti forsetans voru farnir að birtast utan á opinberum byggingum í Washington. Stórir borðar sem minna fólk ýmist á vísindaskáldskap eða einræðisherra sögunnar.
Ríkisstjórnin hefur eins ákveðið að ýta undir frjósemi þjóðarinnar með því að bjóða sérstaka sparnaðarreikninga til nýfæddra barna. Þessir bankareikningar eru að sjálfsögðu kallaðir Trump-reikningar. Vefsíðan TrumpIRA er væntanleg í loftið á næsta ári en þar ætlar ríkisstjórinn að hjálpa vinnandi Bandaríkjamönnum að koma sér upp lífeyrissparnaði.
Trump hefur eins ákveðið að setja andlitið á sér á náttúrupassa Bandaríkjamanna, sem áður voru skreyttir myndum af bandarísku landslagi.
Forsetinn hefur eins barist fyrir lægra lyfjaverði í Bandaríkjunum. Hann hefur nú opnað vefsíðu, sem er rekin af ríkissjóði, þar sem neytendur geta leitað að lyfjum á afsláttarverði. Síðan kallast TrumpRx. Síðan selur einkum þyngdarstjórnunarlyf.
Fleiri hafa hjálpað forsetanum að dreifa nafni sínu. Ríkisstjóri Flórída hefur ákveðið að endurnefna flugvöllinn í Palm Beach. Hann mun nú heita President Donald J. Trump International Airport. Eins hefur gatan við heimili forsetans í Flórída, Mar-a-Lago, verið nefnd Donald J. Trump breiðstrætið.
Gullkort
Trump-gullkortin eru dvalarleyfi sem ríkir útlendingar geta keypt sér dýrum dómum til að fá að dvelja í Bandaríkjunum. Þau eru að sjálfsögðu nefnd eftir forsetanum og þar að auki í hans uppáhaldslit – gylltum.
Sérstakir aðdáendur forsetans geta svo sótt um hátíðarútgáfu vegabréfa sinna í tilefni af 250 ára afmæli Bandaríkjanna. Vegabréfin eru skreytt með mynd af forsetanum sem og fyrsta forseta Bandaríkjanna, George Washington, að undirrita sjálfstæðisyfirlýsinguna. Vegabréfin eru að sjálfsögðu með áritun forsetans, í gylltu letri.
Undirritun forsetans verður eins að finna á öllum nýjum peningaseðlum en hingað til hafa þar aðeins verið undirskriftir frá embættismönnum fjármálaráðuneytisins. Það var þó greinilega ekki nóg. Áform um prentun 250 dollara seðla voru tilkynnt í maí en þeir eiga að vera skreyttir mynd af forsetanum. Slík prentun er þó háð samþykki þingsins. Tilkynnt var svo í júlí að til stæði að pressa andlit forsetans á 1 dals myntina.
Verður hér til staðar numið en þetta er engan veginn tæmandi upptalning. Forseti Bandaríkjanna gæti jafnvel stolið kjörorðum hnefaleikamannsins George Foremans sem sagði: Ég er svo stoltur af því að ég set nafn mitt á það. En ef það á við um forsetann má með sanni segja að það sé ótal margt sem gerir hann stoltan.