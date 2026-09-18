Fædd án útlima - Stefnumótin erfið áður en hún kynntist eiginmanninum

Briel Adams-Wheatley, 27 ára, fæddist í São Paulo í Brasilíu, en foreldrar hennar höfðu reynt að fá þungunarrof í gegn, en meðgangan var of langt komin. Briel greindist með Hanhart heilkenni, sjaldgæfan sjúkdóm sem þýddi að hún fæddist án nokkurra útlima. Foreldrar Briel yfirgáfu hana sem barn og hún var síðar ættleidd af fjölskyldu í Utah. Briel ólst upp sem karlmaður en gekkst undir kynleiðréttingu fyrir nokkrum árum.
Í dag starfar Briel sem efnishöfundur ásamt eiginmanni sínum, Adam, og hún birtist nýlega í þættinum This Morning á ITV í Bretlandi til að ræða sögu sína.
Áður en Briel kynntist Adam á Tinder árið 2020 var stefnumótalífið afar erfitt fyrir hana, sem fékk hana til að átta sig á því hversu sérstakur eiginmaður hennar er.
„Á fyrsta stefnumótinu okkar fór Adam með mig á kaffihús. Upphaflega, þegar strákar báðu mig um að fara á stefnumót, þá var það bara „Förum á bílastæðið og spjöllum saman“ og kannski gerist eitthvað.“ „Með Adam var þetta allt öðruvísi, ég fann það fullkomlega og fann það strax.“
Þar sem Briel var alin upp sem karlmaður hefur hún oft verið spurð hvernig eiginmaður hennar hafi tekist á við kynleiðréttinguna í hjónabandi þeirra. Í myndbandinu útskýrir hún: „Ég byrjaði á umbreytingunni ári eftir að við giftum okkur, ekki satt?“ Adam svarar: „Ég held það, en þú sagðir mér það löngu áður en öllum öðrum.“
„Já, ég hafði líka sagt honum áður en við giftum okkur að ég hefði þetta í hyggju, en ég var bara ekki viss um hvort þetta væri eitthvað sem ég væri sátt við, að fara alveg inn í þetta ferli. Og hvort hann væri sáttur við þetta. En Adam var fyrstur til að vita þetta, áður en allir. Og ég beið í nokkra mánuði áður en ég greindi frá opinberlega. Ég var þegar byrjaður á nokkrum hlutum á bak við tjöldin.“
Adam sagði að honum væri alveg sama um breytingar Briel og bætti við: „Ég er mjög ánægður að hún hafi fundið sig. Og ég hef séð mikinn mun á hamingju hennar, sjálfstrausti og öllu. Ég meina, ég varð ástfanginn af henni og ekki af því sem hún var, heldur bara hver hún er.“