Drukknar konur ollu neyðarástandi í flugi til Tenerife

Flugi Ryanair frá Manchester til Tenerife var snúið til Lissabon á fimmtudagskvöld vegna framferðis hóps dauðadrukkinna og ólátasamra kvenna. Frá þessu greinir sjónarvottur sem var um borð í fluginu, í samtali við miðilinn Canarian Weekly.
Samkvæmt sömu heimildum kom lögregla um borð í vélina á flugvellinum í Lissabon og fjarlægði konurnar úr vélinni. Ekki liggur fyrir hvað margir farþegar voru leiddir frá borði vegna óláta og hvort fólkið var handtekið.
En truflanir voru ekki á enda þó að órólegir farþegar væru leiddir frá borði. Ryanair upplýsti þá farþega sem eftir voru um borð að áhöfn vélarinnar hefði ekki lengur nægilega marga leyfða vinnutíma til að halda ferðinni áfram til Tenerife.
Því gat flugið ekki haldið áfram og þurftu farþegarnir að bíða lengi á flugvellinum í Lissabon á meðan gengið var frá því að ferðinni yrði haldið áfram. Framhaldsflugið fór loks af stað á föstudagsmorgni frá Lissabon til Tenerife South.
Enn ein töfin varð áður en vélin gat lagt af stað. Nokkrir farþegar sneru ekki aftur um borð á tilsettum tíma og tafði það brottför um um það bil klukkustund.
Vélin lenti síðan á Tenerife South um klukkan 9:12 í morgun og lauk þar með óvenju langri ferð farþeganna, sem upphaflega áttu að koma til eyjarinnar kvöldið áður.