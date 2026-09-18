Dregin út af heimilinu og skotin fyrir framan föður sinn

Brasilíski áhrifavaldurinn Evelyn Lima Dantas var dregin út af heimili sínu og skotin til bana fyrir framan föður sinn aðfaranótt miðvikudags.
Dantas var aðeins 21 árs gömul og hafði skömmu áður verið látin laus úr haldi vegna rannsóknar á morði fyrrverandi lögreglumanns. New York Post greinir frá þessu.
Tveir menn brutust inn á heimili Dantas í norðausturhluta Brasilíu, drógu hana út á götu og skutu hana þar ítrekað. Morðið átti sér stað fyrir augum föður hennar.
Áður en mennirnir flúðu máluðu þeir stafina „TCP“ á framhlið hússins. Stafirnir eru skammstöfun á Terceiro Comando Puro, sem er alræmt brasilískt glæpagengi.
Dantas var með rúmlega 24 þúsund fylgjendur á samfélagsmiðlum þar sem hún birti meðal annars myndir og myndbönd úr ferðalögum sínum og daglegu lífi.
Hún var þó ekki ókunn lögreglu. Dantas hafði áður verið handtekin vegna gruns um fíkniefnasölu fyrir glæpagengi og var síðast til rannsóknar vegna morðsins á hinum 56 ára gamla Antonio Anildo Alves da Silva, fyrrverandi lögreglumanni.
Alves da Silva var skotinn til bana af fjórum grímuklæddum mönnum fyrir utan stórmarkað þann 29. júlí síðastliðinn. Rannsakendur grunuðu Dantas um að hafa aðstoðað árásarmennina fyrir morðið. Hún var látin laus úr haldi 9. september, aðeins viku áður en hún var sjálf myrt.
Lögregla rannsakar nú hvort morðið á Dantas hafi verið hefndaraðgerð eða hvort tilgangurinn hafi verið að þagga niður í henni.
„Við vinnum út frá þeirri tilgátu að um hafi verið að ræða tilraun til að hylma yfir eitthvað eða hefndaraðgerð af hálfu glæpasamtaka,“ sagði Rodrigo Lopes, yfirmaður hjá lögreglu, við fjölmiðla.
Enginn hefur enn verið handtekinn vegna morðsins.