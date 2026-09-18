Appið getur tekið skjáskot án þess að þú vitir af því – Tugir milljóna neyddar til að nota það

Tugir milljóna Rússa hafa á undanförnum 18 mánuðum verið neyddir eða settir undir mikinn þrýsting um að setja upp rússneska ofurappið Max.
Ný rannsókn bendir til þess að appið búi yfir umfangsmiklum eftirlitsmöguleikum og geti í raun virkað sem „bakdyr“ inn í tæki notenda.
Breska blaðið The Guardian greinir frá þessu en Max hefur verið kynnt af rússneskum stjórnvöldum sem innlendur valkostur við Telegram og WhatsApp.
Appið er þróað af VKontakte, samfélagsmiðlarisanum sem er nátengdur rússneska ríkinu, og sameinar meðal annars skilaboð, greiðslur og aðgang að opinberri þjónustu. Í frétt The Guardian kemur fram að Vladimír Pútin Rússlandsforseti eigi óbeinan hlut í fyrirtækinu sem þróar appið.
Rannsóknarteymi undir stjórn Royu Ensafi, dósents í tölvunarfræði við Michigan-háskóla, skoðaði rússnesku útgáfuna af Max. Rannsakendurnir segja appið geta tekið skjáskot án vitundar notenda, nálgast upplýsingar í smáforritum þess, þar á meðal skilaboð og upplýsingar um greiðslur, og jafnvel komið fram í nafni notenda.
Ensafi segir niðurstöðurnar óhugnanlegar og lýsir Max sem „uppskrift að stafrænu valdboðskerfi” sem yfirvöld geta komið á laggirnar. Hún tekur þó fram að Max geti ekki brotist inn í önnur öpp á borð við Telegram og WhatsApp.
Fjölmargir Rússar hafa í reynd lítið val um hvort þeir noti Max. Opinberir starfsmenn, kennarar, nemendur og jafnvel skólabörn hafa verið hvött eða skylduð til að færa samskipti sín yfir á appið.
Háskólanemi í Sankti Pétursborg, Daniil að nafni, sagði Guardian að hann hefði hlaðið Max niður eftir að nemendum var tilkynnt að án QR-kóða úr appinu fengju þeir ekki aðgang að byggingum skólans eða heimavistum.
Meðal rússnesku elítunnar virðist staðan þó önnur. Heimildarmaður úr innsta hring Kremlar sagði að hann og vinir hans hefðu keypt sérstaka síma eingöngu fyrir Max en héldu áfram að nota önnur skilaboðaöpp í aðalsímum sínum.
Ensafi segir hraðann sem rússneskum stjórnvöldum hefur tekist að koma Max í almenna notkun eiga að vera viðvörun fyrir önnur ríki. Þróun sem tók áratugi í Kína hafi átt sér stað á mun skemmri tíma í Rússlandi.