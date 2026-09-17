Horfðu tvisvar - Handtökumynd sem ruglar aðdáendur í ríminu

Handtökumynd konu í Minnesota í Bandaríkjunum fór á flug á netinu eftir að myndin vakti athygli netverja en fjölmargir héldu að myndin væri af söng- og tónlistarkonunni Jennifer Lopez.
Cyrena Anne Quast, 35 ára, var handtekin 30. ágúst eftir að hafa verið sökuð um að hafa stolið rafhlöðum úr rafmagnsverkfærum úr verslun í Monticello. Meintur þjófnaður nam um 580 Bandaríkjadölum, en það er auðvitað ekki ástæðan fyrir því að hún fær svona mikla athygli, heldur líkindi hennar við Lopez.
Margir aðdáendur trúðu jafnvel að það væri hin 57 ára gamla Lopez sem hefði verið handtekin.
„Hélt að þetta væri hún án farða þangað til ég las lengra. Þetta er brjálæði!!!“ skrifaði einn aðdáandi á X. „Jenný úr hverfinu sem hún hefur verið að syngja um,“ sagði annar. „Það er villa í Fylkinu (e. The Matrix),“ sagði sá þriðji.
Greint hefur verið frá því að starfsmaður í umræddri verslun hafi þekkt Quast frá meintum þjófnaði nokkrum dögum áður. Samkvæmt handtökuskrám á netinu játaði Quast að hafa stolið rafhlöðunum og var hún ákærð fyrir gróft þjófnaðarbrot. Henni var sleppt úr haldi daginn eftir að hún var handtekin.
Lopez hefur ekki enn tjáð sig opinberlega um myndina af tvífaranum sínum.