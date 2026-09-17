Flugdólgurinn rýfur þögnina: „Guð minn góður. Þvílíkt klúður“

Layne Lundeen, 67 ára Bandaríkjamaður sem þurfti að yfirbuga og festa niður í sæti sitt með límbandi eftir ólæti um borð í flugvél American Airlines, segist ekkert muna eftir því sem gerðist.
Lundeen kom fyrir dómara í Annapolis í Maryland eftir að hafa verið handtekinn og ákærður fyrir líkamsárás af annarri gráðu og óspektir. Þar virtist hann sjálfur furðu lostinn þegar honum var greint frá því sem hann er sakaður um að hafa gert.
„Ég man ekkert eftir því sem gerðist,“ sagði Lundeen samkvæmt miðlinum The Banner, sem fékk aðgang að hljóðupptöku frá fyrirtökunni. New York Post greinir frá.
Þegar honum var greint frá ásökununum spurði hann:
„Réðst ég á lögreglumann? Er það það sem stendur þarna? Ég er ekki með gleraugun mín.“
George Haag dómari las þá ásakanirnar fyrir Lundeen, sem brást við með orðunum: „Guð minn góður. Þvílíkt klúður. Ég man ekkert eftir þessu.“
Atvikið átti sér stað í flugi American Airlines sem var á leið til Newark í New Jersey fyrr í þessum mánuði. Lundeen er sakaður um að hafa orðið sífellt stjórnlausari um borð, látið hómófóbísk ummæli falla og beint grófu kynþáttaníði að flugfreyju.
Ástandið varð að lokum svo alvarlegt að aðrir farþegar hjálpuðu til við að yfirbuga Lundeen og festa hann niður með límbandi og plastböndum. Flugvélinni var í kjölfarið lent í Baltimore í Maryland.
Lundeen virtist ekki heldur gera sér grein fyrir því hvernig hann hefði endað þar.
„Ég var á leið til New York-borgar. Ég veit ekki hvernig ég endaði í Maryland. Ég átti að lenda í New Jersey,“ sagði hann þegar Haag spurði hvað hefði komið honum til Maryland.
Lundeen starfaði sem fasteignasali í Arizona en var rekinn frá Long Realty Company í Tucson eftir að myndbönd af atvikinu fóru í dreifingu í mörgum af stærstu fjölmiðlum heims.
Hann sagðist hafa verið á leið til að hjálpa einni af dætrum sínum að flytja í nýja íbúð, auk þess sem hún ætti afmæli.
„Ég fékk því tvöfalt högg í þessari ferð. Jæja, nú er það orðið þrefalt,“ sagði hann.
Sætisfélagi Lundeen í fluginu var rithöfundurinn og rabbíninn Jonathan Cahn. Hann hefur haldið því fram að Lundeen hafi skyndilega breyst þegar samtal þeirra færðist yfir í trúarleg málefni.
„Ég hef aldrei séð nokkurn mann breytast á einu augabragði úr ljósi í myrkur eins og ég sá þarna, eins og eitthvað hefði tekið hann yfir,“ sagði Cahn. „Hann fór úr því að vera vingjarnlegasti maður í heimi yfir í þessa myrku persónu.“
Að sögn Cahn varð Lundeen æfur þegar rætt var um Guð og fór meðal annars að bölva Jesú og segja trúarbrögðin vera „kjaftæði“.
Lundeen var látinn laus að lokinni fyrirtöku með því skilyrði að hann neyti hvorki áfengis né fíkniefna, að undanskildum lyfjum sem honum hefur verið ávísað.
Næsta fyrirtaka í máli hans er fyrirhuguð 19. október.