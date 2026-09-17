Dularfullt mál skekur Feneyjar – Lést Gabriella í slysi eða ekki?

Fjölskylda barnshafandi konu sem lést í Feneyjum telja eitthvað gruggugt hafi átt sér stað og vilja að dauði hennar sé rannsakaður nánar.
Hin 26 ára gamla Gabriella Querino frá Brasilíu lést þegar bátur sem hún var í lenti í árekstri við annan bát í lóninu fyrir utan Feneyjar í síðustu viku. Gabriella var barnshafandi þegar hún lést en aðeins nokkrum mánuðum áður hafði hún gengið að eiga hinn 25 ára gamla Ítala Sean Michieli. Sean slasaðist alvarlega og var úrskurðaður heiladauður í kjölfarið.
Fjölskylda Gabriellu efast um að þetta hafi verið slys og mörgum spurningum sé enn ósvarað. Samkvæmt ítalska miðlinum Il Giornale d'Italia telur fjölskylda Gabriellu að margt í atburðarásinni gangi ekki upp. Systir hennar og frænka greindu frá því að Gabriella og Sean hefðu lent í „heiftarlegu rifrildi“.
„Hún pakkaði niður í ferðatösku og ætlaði að fara,“ hefur miðillinn eftir fjölskyldunni. Hjónin höfðu aðeins verið gift í nokkra mánuði. Um klukkan 21:45 að kvöldi 11. september síðastliðinn fékk móðir Gabriellu textaskilaboð frá dóttur sinni þar sem hún sagði að allt væri aftur komið í lag milli hennar og Sean.
Fjölskyldunni þykir það hins vegar mjög óvenjulegt.
„Hún talaði við okkur á hverjum degi í myndsímtali, sama hvað hafði gengið á. Hún þoldi ekki að eiga samskipti með textaskilaboðum og gerði það aldrei. Þess vegna finnst okkur undarlegt að hún hafi ekki svarað móður sinni allan eftirmiðdaginn og síðan aðeins haft samband með tveimur skilaboðum,“ segja systir hennar og frænka.
Ættingjarnir eiga einnig erfitt með að útskýra hvers vegna Gabriella, sem var ófrísk, og eiginmaður hennar hafi lagt af stað í myrkri klukkan fimm að morgni á laugardeginum. Slysið varð fyrir sólarupprás á skipaskurði milli Tessera og Marco Polo-flugvallarins. Samkvæmt fjölmiðlum voru hjónin úti að veiða, en Sean starfaði meðal annars sem sjómaður.
Ættingjar Gabriellu krefjast þess því að lögreglan kortleggi nákvæmlega hvað gerðist frá því að Gabriella sendi textaskilaboðin um kvöldið og þar til slysið varð.
Hingað til hefur rannsókn lögreglu einkum beinst að 38 ára manni sem stýrði hinum bánum. Sá maður er sagður ekki hafa verið með gilt leyfi til að stjórna bátnum. Hann er nú til rannsóknar vegna manndráps af gáleysi.
Gabriella fannst hvergi fyrst eftir slysið en eftir umfangsmikla leit fannst lík hennar loks á þriðjudag, um tveimur kílómetrum frá slysstaðnum.
Lögregla fann áverka á líki Gabriellu sem samræmast því að hún hafi lent í slysi. Ekki liggja fyrir niðurstöður krufningar.
Lögregla segir að það hafi ekki borist neinar tilkynningar eða kærur vegna ofbeldis í sambandi hjónanna. Á samfélagsmiðlum hafði Gabriella sjálf lýst sambandi sínu við Sean sem sterku.