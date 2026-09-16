Grunuð um að byrla mönnum lyf og stela Rolex-úrunum þeirra

Lynda Mae Crouse, 32 ára kona frá Flórída, er sökuð um að hafa byrlað mönnum lyf og stolið af þeim verðmætum úrum.
Crouse var handtekin í síðustu viku vegna máls frá 12. apríl. Þá kynntist hún manni á skemmtistað í Hallandale Beach í Flórída. Þau skiptust á símanúmerum og síðar um kvöldið pantaði maðurinn Uber-bíl til að sækja Crouse og koma með hana heim til hans.
Þar fengu þau sér að drekka. Maðurinn sagði lögreglu að honum hefði skyndilega farið að líða undarlega og hann orðið mjög þreyttur. Skömmu síðar missti hann meðvitund.
Þegar hann vaknaði nokkrum klukkustundum síðar tók hann eftir því að Rolex-úr hans var horfið. Úrið var skreytt demöntum og metið á 98.400 dali, rúmar 12 milljónir króna.
Maðurinn bar síðar kennsl á Crouse á mynd hjá lögreglu.
Samkvæmt bandarískum fjölmiðlum tengist Crouse fjórum öðrum málum í Miami-Dade-sýslu þar sem svipaðar sögur eru sagðar hafa komið upp. Mennirnir höfðu kynnst henni, farið með hana heim og síðan vaknað ringlaðir. Þá voru verðmæt úr þeirra horfin.
Í einu þessara mála fannst zolpidem í líkama mannsins. Zolpidem er svefnlyf sem getur valdið mikilli syfju, ruglingi og minnistruflunum, sérstaklega ef þess er neytt með áfengi.
Crouse hefur verið ákærð fyrir þjófnað vegna málsins frá því í apríl. Trygging hennar var ákveðin 2.000 dalir og hefur hún greitt hana, að því er segir í frétt New York Post.