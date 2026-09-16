Fjölskylda Charlie Kirk undirbýr málsókn – Viðvörun um þökin sögð hafa verið hunsuð

Fjölskylda bandaríska íhaldsmannsins Charlie Kirk undirbýr málsókn gegn Utah-ríki og Utah Valley-háskólanum vegna dauða hans.
Fjölskyldan sakar forsvarsmenn háskólans og yfirvöld um alvarlega vanrækslu í öryggismálum sem hafi gert Kirk berskjaldaðan þegar hann var skotinn til bana í september í fyrra. New York Post greinir frá þessu.
Kirk, sem var 31 árs, var að ræða við nemendur á útisvæði háskólans fyrir framan um þrjú þúsund manns þegar skotið var á hann af þaki byggingar í rúmlega 120 metra fjarlægð.
Lögmenn fjölskyldunnar lögðu fram formlega tilkynningu um fyrirhugaða skaðabótakröfu þann 9. september síðastliðinn. Slík tilkynning er nauðsynlegt skref samkvæmt lögum Utah áður en hægt er að höfða mál.
Í skjalinu er talað um „röð gáleysislegra ákvarðana“ sem hafi leitt til þess að Kirk hafi verið varnarlaus gagnvart byssumanninum.
Fjölskyldan segir meðal annars að ekki hafi farið fram fullnægjandi áhættumat, öruggu svæði hafi ekki verið komið upp í kringum viðburðinn og aðeins sex lögreglumenn háskólans hafi sinnt gæslu. Þá voru hvorki málmleitartæki né töskuleit við innganga.
Sérstaka athygli vekur að Turning Point USA, samtök Kirk, höfðu fyrir viðburðinn komið áhyggjum á framfæri við yfirmann löggæslu hjá skólanum vegna aðgengis að þökum bygginga nálægt staðnum þar sem Kirk átti að koma fram. Lögreglustjórinn svaraði að hann myndi sjá um málið. Fjölskyldan segir að þakið sem skotið var af hafi engu að síður ekki verið tryggt.
Tyler Robinson hefur verið ákærður fyrir morðið á Kirk og hefur neitað sök. Saksóknarar fara fram á dauðarefsingu verði hann sakfelldur.