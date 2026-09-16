Barnamyndin sem gæti komið í veg fyrir að Christa Pikes verði tekin af lífi

Christa Pike á aðeins örfáa daga ólifaða ef áform yfirvalda í Tennessee ganga eftir. Pike, sem var aðeins 18 ára þegar hún framdi hrottalegt morð árið 1995, verður að óbreyttu tekin af lífi með banvænni sprautu þann 30. september næstkomandi.
Málið hefur vakið mikla athygli í Bandaríkjunum og víðar. Óháðir mannréttindasérfræðingar sem starfa á vegum Mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna hafa kallað eftir því að aftökunni verði þegar í stað aflýst og hefur Amnesty International tekið undir þá kröfu.
Í frétt News.com.au, sem fjallaði ítarlega um málið í vikunni, kemur fram að örlög Pike séu nú að stórum hluta í höndum Bills Lee, ríkisstjóra Tennessee, sem getur veitt henni náðun.
Lögmenn hennar lögðu í byrjun september fram 226 blaðsíðna náðunarbeiðni þar sem farið er fram á að dauðadómi hennar verði breytt í lífstíðarfangelsi án möguleika á reynslulausn.
Í beiðninni rekja lögmennirnir meðal annars alvarlegt ofbeldi, kynferðislega misnotkun og önnur áföll sem Pike varð fyrir í æsku.
Barnamyndin í miðpunkti beiðninnar
Sérstaka athygli í náðunarbeiðninni vekur ljósmynd af Pike, tekin þegar hún var um tveggja ára gömul. Lögmenn hennar segja myndina táknræna fyrir þau miklu áföll sem hún varð fyrir strax í barnæsku og vilja að ríkisstjórinn taki þau með í reikninginn þegar hann ákveður hvort aftakan fari fram.
Á myndinni sést Pike utandyra, með hrokkið rautt hár og stór brún augu. Lögmenn hennar segja að við fyrstu sýn sé þetta falleg og ósköp venjuleg barnamynd, ekki ósvipuð myndum sem foreldrar eigi af eigin börnum.
Vitneskjan um það sem var að gerast í lífi hennar á þessum tíma gefi myndinni hins vegar allt aðra merkingu.
Lögmennirnir segja myndina hafa verið tekna um það leyti sem Pike varð fyrst fyrir kynferðislegri misnotkun. Kærasti ömmu hennar hafi þá þegar verið byrjaður að misnota hana.
„Fyrir mér táknar þessi mynd hræðilega sorgleg tímamót, þegar ringulreiðin í kringum Christu fór að skilja eftir sig ör sem reyndust henni ofviða,“ segir í náðunarbeiðninni.
Lee veitti 34 einstaklingum náðun eða annars konar miskunn í lok ágúst. Þrjátíu og þrír þeirra höfðu þegar lokið afplánun en einum manni, sem dæmdur hafði verið fyrir morð, var veitt refsilækkun sem flýtti fyrir möguleika hans á reynslulausn.
Var 18 ára þegar hún myrti skólasystur sína
Pike var dæmd til dauða fyrir morðið á Colleen Slemmer árið 1995. Þær voru báðar nemendur við Job Corps-menntamiðstöðina í Knoxville þegar Pike, þá 18 ára, lokkaði Slemmer á afvikinn stað ásamt þáverandi kærasta sínum, Tadaryl Shipp, og öðrum nemanda.
Slemmer var þar beitt gríðarlegu ofbeldi og að lokum myrt. Samkvæmt dómsgögnum var hún meðal annars barin, skorin á háls og fimmarma stjarna rist í líkama hennar.
Síðar um kvöldið sagði Pike vinkonu sinni frá morðinu og sýndi henni brot úr höfuðkúpu Slemmer sem hún hafði tekið með sér af vettvangi sem minjagrip.
Lík Slemmer fannst daginn eftir. Starfsmaður Háskólans í Tennessee sem fann hana sagði síðar fyrir dómi að líkið hefði verið svo illa leikið að hann hefði í fyrstu talið að um hræ af dýri væri að ræða.
Grunur beindist fljótt að Pike og við yfirheyrslu viðurkenndi hún aðild sína að morðinu.
Sú eina sem enn bíður aftöku
Pike var dæmd til dauða árið 1996. Myndskeið úr dómsalnum vakti síðar mikla athygli en þar sást hin tvítuga Pike gráta stjórnlaust og biðja um að fá að faðma móður sína í síðasta sinn áður en hún yrði leidd úr salnum.
Hún var upphaflega dæmd til aftöku í rafmagnsstól en aftökuaðferðinni hefur síðan verið breytt.
Staða Pike er óvenjuleg. Átta einstaklingar hafa verið dæmdir til dauða í Tennessee á síðustu áratugum fyrir glæpi sem þeir frömdu 18 ára gamlir. Dauðadómum hinna sjö hefur síðar verið hnekkt og Pike er því sú eina úr þessum hópi sem enn á yfir höfði sér aftöku.
Verði hún tekin af lífi verður hún jafnframt fyrsta konan sem tekin er af lífi í Tennessee í meira en 200 ár.
Benda á hræðilega æsku
Lögmenn Pike leggja mikla áherslu á æsku hennar í beiðni sinni til ríkisstjórans. Þar er lýst langvarandi ofbeldi, kynferðislegri misnotkun og öðrum áföllum sem hún varð fyrir frá unga aldri.
Sérfræðingar Sameinuðu þjóðanna segja fyrirhugaða aftöku vera lokapunkt í áratugalangri sögu líkamlegra og sálrænna þjáninga. Auk ofbeldisins í æsku hafi Pike nú setið nærri þrjá áratugi í einangrun á dauðadeild.
Amnesty International hefur einnig hvatt Lee til að stöðva aftökuna og segir mikilvægar upplýsingar um fortíð Pike og andlegt ástand hennar ekki hafa komið nægilega vel fram við réttarhöldin.
Verði Pike ekki veitt náðun mun hún vakna klukkan 5.30 að morgni 30. september, þrífa klefa sinn, fara í sturtu og fá síðustu máltíð sína. Hún fær síðan að hitta fjölskyldu sína eða prest í síðasta sinn áður en hún verður færð í aftökuherbergið.