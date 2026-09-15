Skammaðist yfir karli sem neitaði að aðstoða hana - Fékk ekki viðbrögðin sem hún vildi: „Latur fáviti“

Kona sem flaug nýlega frá New York til Hawaii hefur fengið líflátshótanir og aðrar ósmekklegar athugasemdir eftir að hafa tjáð sig um óhjálplegan meðfarþega.
Í myndbandi greinir Victoria sem búsett er á Hawaa frá erfiðri reynslu sinni. Segist hún ekki hafa náð að lyfta þungri handfarangurstösku sinni í farangurshólfið. Karlmaður sem stóð við hlið hennar hafi neitað að aðstoða hana.
„Hann sagði bara: „Nei, ég er góður. Þú getur þetta,“ og ég tafði alla vélina á meðan hann bara starði,“ segir Victoria í myndskeiðinu.
Myndbandið vakti mikla athygli hjá netverjum, sem flestir töldu beiðni hennar lýsa yfirlæti hennar, en í besta falli sýna hvað hún væri taktlaus.
„Þú ert svo kjánalegur skíthæll, ég vona virkilega að þú annað hvort drepir þig eða að einhver eins og ég drepi þig,“ skrifaði netníðingur.
„Þvílíkur tapari,“ sagði annar, sem leiddi til fleiri athugasemda eins og „latur fáviti“ og „óþolandi sjálfsdýrkandi“.
„Bara vegna þess að þú ert kona þýðir það ekki að þú getir ekki verið kvenhatari. Ef karlmaður vill ekki hjálpa þarf hann ekki að gera það,“ sagði einn. „Þú þarft ekki að láta eins og fýldur krakki og hlaða upp myndbandi þar sem þú reynir að gera sjálfa þig að fórnarlambi bara vegna þess að þú getur ekki ferðast létt. Það þarf enginn að hjálpa þér, þeir geta valið það. Vertu ekki kona sem telur sig eiga rétt á aðstoð, það er verra en sjálfmiðaður karlmaður.“
„Þú ert aumkunarverð afsökun fyrir nútímakonu.“
@victoriamahinaashley and that’s all folks 🫂 #airplane#hawaii#travel#newyork#fyp ♬ original sound - victoriamahinaashley
Victoria reyndi að útskýra að það væri hranalegt viðmót mannsins, frekar en að hann neitaði að hjálpa henni, sem varð til þess að hún ákvað að pósta myndbandinu,
„Fyrir mér breyttist öll stemningin í samskiptunum,“ sagði Victoria og hélt því fram að eftir að maðurinn hafnaði beiðni hennar um aðstoð hafi hann másið og blásið reiðilega á meðan hún reyndi ítrekað og mistókst að setja fyrirferðarmikla töskuna í farangurshólfið.
Victoria segir að röð farþega hafi byrjað að myndast fyrir aftan manninn, sem olli því að hún varð stressuð og fylltist kvíða vegna þess að hún gat ekki komið eigum sínum fyrir.
„Ég stend á sætinu og loksins kemst ég töskunni í hólfið, ég stíg á gólfið og segir: Fyrirgefðu svo mikið. Þakka þér fyrir. Hann tróð sér bara fram hjá mér.“
„Ég varð ekki fúl af því að hann sagði „nei“ við mig. Ég skil að fólk geti sagt nei ... mér finnst ég ekki eiga rétt á hjálp eða aðstoð frá neinum. Þetta snýst ekki um kynin,“ hélt Victoria áfram. „Ég held ekki að karlar skuldi konum neitt og ég held ekki að konur skuldi körlum neitt.“
Hún hrósaði síðan Hawaii fyrir að vera „samfélagsmiðað samfélag og menning“ þar sem fólk er meira en viljugt til að rétta hjálparhönd ólíkt New York, sem árið 2024 var óvinsælasta fylki landsins í könnun.
„Við lifum með Aloha. Við sýnum hvert öðru Aloha og virðingu. Ég get ekki búist við sama Aloha hvert sem ég fer. Það voru mín mistök,“ viðurkenndi Victoria. Hún baðst síðan afsökunar á tóninum í upphaflegri færslu sinni.
Einhverjir voru á sömu skoðun og Victoria, að maðurinn hefði átt að aðstoða hana.
„Sá maður sem neitar að hjálpa konu er ekki maður. Það er barn sem foreldrar þess kenndu ekki að vera kurteis. Punktur,“ sagði kona.
„Alveg satt. Ég veit að enginn skuldar þér neitt en hann var dónalegur og óvingjarnlegur,“ sagði annar.
„Að lesa athugasemdirnar fær mig til að vorkenna samfélaginu,“ sagði þriðji. „Hugsunarhátturinn: „Enginn þarf að hjálpa þér“ er svo niðurdrepandi. Erum við ekki öll manneskjur þegar öllu er á botninn hvolft?“