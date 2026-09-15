Ný skjöl afhjúpa fortíð mannsins sem reyndi að myrða Trump – „Þegar Thomas fæddist grét hann ekki“

Ný gögn bandarísku alríkislögreglunnar FBI varpa nýju ljósi á uppvöxt og líf Thomas Matthew Crooks, mannsins sem reyndi að ráða Donald Trump af dögum á kosningafundi í Butler í Pennsylvaníu sumarið 2024.
New York Post hefur fengið aðgang að gögnunum, sem meðal annars hafa að geyma ítarlegt viðtal rannsakenda við Matthew Crooks, föður árásarmannsins. Þar lýsir hann syni sínum sem einstaklega lokuðum og tilfinningalega fjarlægum allt frá barnæsku.
„Þegar Thomas fæddist grét hann ekki og frá þeim tíma var hann alltaf þögull,“ sagði Matthew við rannsakendur samkvæmt umræddum gögnum.
Faðirinn sagði að feðgarnir hefðu í raun aldrei myndað náin tengsl. Thomas hefði sjaldan sýnt sterkar tilfinningar, varla hlegið og erfitt hefði verið að lesa í hann.
Á skólaárunum varð hann enn hlédrægari og faðir hans tók eftir því að hann talaði reglulega við sjálfan sig. Foreldrar hans veltu um tíma fyrir sér hvort hann gæti verið með ADHD. Þrátt fyrir félagslega erfiðleika gekk honum afar vel í námi og fékk hann nær fullkomna einkunn í bandaríska SAT-inntökuprófinu.
Áhuginn á skotvopnum jókst
Á unglingsárunum kviknaði mikill áhugi Crooks á skotvopnum og skotfimi. Í fyrstu var hann að sögn föður síns afleit skytta og gat varla hitt skotskífuna. Eftir margra ára æfingar varð hann hins vegar mun færari og fór að æfa skotfimi af löngu færi.
Crooks hóf einnig að panta mikið magn af vörum á netinu, þar á meðal hluti og verkfæri sem tengdust riffli sem hann átti. Hann lét senda pakkana undir dulnefninu Bob Dole – sem væntanlega var vísun í fyrrverandi forsetaframbjóðanda Repúblikanaflokksins.
Faðir hans sagði Crooks hafa talið að notkun dulnefnis myndi verja hann gegn netþrjótum. Hann notaði jafnframt VPN-þjónustur og dulkóðaðar tölvupóstþjónustur til að auka friðhelgi sína á netinu.
Crooks hafði einnig mikinn áhuga á tækni. Hann eignaðist þrívíddarprentara og gerði meðal annars tilraun til að búa sjálfur til Glock 19-skammbyssu. Faðir hans bannaði honum að nota vopnið frekar eftir að einu skoti hafði verið hleypt af, af ótta við að það gæti sprungið.
Engin augljós skýring fundist
Gögnin virðast ekki færa rannsakendur nær skýrri niðurstöðu um hvers vegna Crooks ákvað að reyna að myrða Trump.
Hann var skráður Repúblikani en hafði áður gefið 15 dollara til samtaka sem tengjast Demókrataflokknum. Faðir hans sagði hann ekki hafa verið sérstaklega hliðhollan öðrum hvorum flokknum og að feðgarnir hefðu frekar rætt almenna stefnu stjórnvalda en flokkapólitík.
Crooks var tvítugur þegar hann skaut að Trump á kosningafundi hans í Butler 13. júlí 2024. Trump særðist á eyra, einn maður í áhorfendahópnum lést og tveir særðust alvarlega. Crooks var skotinn til bana af leyniþjónustumönnum skömmu síðar.
Faðir hans sagði fjölskylduna enn reyna að átta sig á því hvað varð til þess að hann framdi árásina. Aldrei hafi hann sýnt merki um að eitthvað þessu líkt væri yfirvofandi.