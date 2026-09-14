Enginn vissi í tæp 50 ár hver stúlkan í skóginum var – Nú hefst leitin að morðingjanum

Loks hefur tekist að bera kennsl á unga stúlku sem fannst látin í skóglendi í Norður-Karólínu fyrir tæpum 49 árum. Stúlkan reyndist vera Cindy Marcell Blizzard, sem var aðeins 15 ára þegar hún strauk að heiman nokkrum mánuðum áður.
The Guardian greinir frá málinu og vísar til upplýsinga frá rannsóknarlögreglu Norður-Karólínu, NCSBI.
Líkamsleifarnar fundust 29. desember árið 1977 í skóglendi nærri dekkjaverksmiðju í Wilson, um 80 kílómetra austur af Raleigh. Fatnaður fannst einnig á staðnum.
Réttarmeinafræðingur taldi á sínum tíma að beinin væru af hvítri konu á aldrinum 16 til 23 ára og að lík hennar hefði legið á svæðinu í sex mánuði til tvö ár.
Rannsakendur reyndu að bera tannlæknagögn konunnar saman við upplýsingar um týnda einstaklinga en án árangurs. Árin liðu og málið dagaði uppi.
Málið tekið upp á ný
Árið 2010 var málið opnað á ný og tennur konunnar sendar í DNA-rannsókn. Engin samsvörun fannst.
Það var svo árið 2024 sem rannsóknarteymi NCSBI, sem sérhæfir sig í gömlum óupplýstum málum, tók málið aftur til skoðunar. Með nýrri DNA-tækni tókst að útbúa erfðasnið úr beinsýni sem gerði rannsakendum kleift að leita að mögulegum ættingjum konunnar.
Með aðstoð lögreglu í Maryland og Raleigh tókst loks að komast að því hver hún var.
Stúlkan hét Cindy Marcell Blizzard og hafði aðeins verið 15 ára þegar hún strauk frá heimili sínu í Monkton í Maryland vorið 1977.
Nærri hálfri öld eftir að líkamsleifar hennar fundust hafði hún loksins fengið nafn.
Stærsta spurningin stendur eftir
Þar með er þó aðeins hluti ráðgátunnar leystur.
Ekki er vitað hvað gerðist eftir að Blizzard yfirgaf heimili sitt, hvernig hún komst frá Maryland til Norður-Karólínu eða hvernig dauða hennar bar að.
Dánaratvik voru á sínum tíma skráð óákveðin en aðstæður við fund líkamsleifanna vöktu grun um að eitthvað saknæmt hefði átt sér stað. Rannsakendur líta því á málið sem manndrápsmál.
NCSBI hefur nú beint sjónum sínum að því að rekja síðustu mánuðina í lífi Blizzard og hvetur alla sem kunna að hafa upplýsingar um hana eða afdrif hennar til að stíga fram.
„Dauði hennar er enn óupplýstur og rannsakendur leita enn svara,“ segir NCSBI.