Heilluð af máli Lindsay Clancy - Myrti son sinn og reyndi sjálfsvíg

Tveggja ára gamall drengur, sem grunur leikur á að hafi verið myrtur af móður sinni, fannst hangandi í bjálka á heimili sínu. Skelfingu lostinn nágranni kom að drengnum og nokkru síðar að móður hans sem var að reyna að taka eigið líf í baðkarinu.
Corie Walsh, 40 ára, er ákærð fyrir að hafa myrt soninn Barrett Walsh, sem hún lýsti andkristi og djöfli í yfirheyrslu hjá lögreglu, aðeins nokkrum klukkustundum eftir að hafa rætt um réttarhöldin yfir Lindsay Clancy.
Mál Clancy hefur vakið gríðarlega athygli um allan heim og klofið bandarísku þjóðina, þá sem halda með Clancy og þá sem eru á móti henni. Clancy kyrkti þrjú börn sín með æfingateygjum og reyndi síðan að taka eigið líf. Fyrir dómi héldu lögmenn hennar því fram að hún þjáist af miklum geðrænum vanda vegna fæðingarþunglyndis. Hún sé með geðhvarfasýki og þunglyndislyf sem hún fékk eftir fæðingu þriðja barnsins hafi valdið því að geðheilsa hennar versnaði til muna. Réttarhöldum yfir henni lauk á föstudag án niðurstöðu, dómari ómerkti réttarhöldin yeftir að kviðdómi tókst ekki að komast að sameiginlegri niðurstöðu eftir ítrekaðar tilraunir.
Lögmaður Walsh, sem er gift fjögurra barna móðir, heldur því einnig fram að hún hafi fengið geðrofskast áður en hún myrti ungan son sinn.
Ónefndur kvenkyns nágranni Walsh fann lík drengsins hangandi í reipi í kjallara hús Walshfjölskyldunnar í Frankfort í Illinois, úthverfi suðvestur af Chicago, um klukkan fjögur aðfaranótt þriðjudags. Hún fjarlægði reipið, lagði drenginn niður og hóf endurlífgun á meðan hún hringdi í neyðarlínuna. Fyrstu viðbragðsaðilar fluttu Barrett á sjúkrahús þar sem hann lést.
Sami nágranni fann Walsh einnig uppi í blóðugu baðkari þar sem hún „var að meiða sig“ með hníf og skurðum á úlnliði og læri, samkvæmt dómsskjölum. Nágranninn tók hnífinn úr höndum Walsh og kastaði honum í vaskinn. Hún þrýsti síðan handklæði yfir lærsár Walsh. Samkvæmt dómsskjölum spurði Walsh nágrannakonuna hvers vegna hún hefði tekið hnífinn frá sér þar sem hún var að reyna að fyrirfara sér.
Bear (Björninn), gælunafn Walsh á látna syninum er í kjallaranum, sagði Walsh við nágrannann.
Walsh ræddi við lögreglumenn á meðan hún var til meðferðar á sjúkrahúsinu og lýsti því hvernig hún myrti Barrett, sem saksóknarar segja að hafi verið „í samræmi við sönnunargögnin í þessu máli“ samkvæmt dómsskjölum.
Lögmaður Walsh sagði við ABC 7 Chicago að fjögurra barna móðirin „væri að upplifa geðrofskast“. „Þetta er harmleikur fyrir Walsh-fjölskylduna sem öll syrgir litla drenginn,“ sagði lögmaðurinn Andrea Lyon. „Það er von okkar að með ítarlegri kynningu og rannsókn á staðreyndum munum við öll sjá þetta mál sem þann harmleik sem það er.“
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