Varpa ljósi á Elon Musk, völd hans og raunverulega markmiðið með DOGE - „Hann er vansælasti maður sem ég hef kynnst“ 

Óskarsverðlaunaleikstjórinn Alex Gibney hefur gert fjögurra klukkustunda heimildamynd um ríkasta mann heims, Elon Musk. Meðal þeirra ályktana sem leikstjórinn dregur í myndinni er að Musk hafi engan áhuga lengur á að hemja sínar verstu hvatir og sé í kjörstöðu til að hjálpa Bandaríkjaforseta að grafa undan miðannarkosningunum sem fara fram í nóvember.
„Aðili sem vann náið með Elon sagði mér: „Hann er vansælasti maður sem ég hef kynnst,“ þannig að hann er að láta vansæld sína bitna á öllum öðrum,“ sagði Gibney í samtali við Hollywood reporter.
Heimildarmyndin verður frumsýnd á þriðjudaginn en þar mun vera dregin upp sláandi mynd af forstjóra Teslu, SpaceX og X sem er talinn vera ríkasti maður í heimi.
„Við búum í heimi þar sem geðsjúkdómar og taugasálfræðileg röskun eins manns hafa gríðarlegar afleiðingar í stjórnmálunum okkar, fyrir efnahaginn og í geópólitíkinni,“ segir hlaðvarpsstjórnandinn Sam Harris í myndinni en hann er fyrrverandi vinur Misk.
„Það er gjörsamlega galið að svona óreiðukenndur maður – sem enginn hefur kosið – hafi þetta mikið vald.“
Í myndinni er fjallað um stuðning Musk við Donald Trump Bandaríkjaforseta og hvernig sá stuðningur skilaði honum sinni eigin deild innan bandaríska stjórnkerfisins, svokallaðri hagræðingardeild, sem þó varð skammlíf. Samkvæmt heimildarmyndinni hafði Musk engan áhuga á að hagræða í ríkisrekstri. Hans raunverulega markmið var að safna upplýsingum um tugi milljóna bandarískra kjósenda til að nota sem vopn í kosningum í framtíðinni.
„Mér þykir frekar skýrt að Trump sé staðráðinn í því að spilla fyrir miðannakos ningunum,“ segir guðfaðir gervigreindarinnar, Nóbelsverðlaunahafinn Geoffrey Hinton, í myndinni. Til þess að hægt sé að spilla kosningunum með aðstoð gervigreindar þurfi að afla ítarlegra upplýsinga um kjósendur. Það hafi Musk líklega gert í gegnum DOGE-deildina.
Eins er rætt við eina barnsmóður auðkýfingsins í myndinni, Ashley St. Clair, en hún átti í sambandi við Musk þegar Trump var kjörinn forseti árið 2024. Samkvæmt St. Clair vissi Musk niðurstöður kosningarinnar á undan almenningi, en það þótti henni grunsamlegt.
Myndin segir einnig frá óhugnalegu atviki sem á að hafa átt sér stað þegar Musk var barn og bjó í Suður-Afríku. Fjölskylduvinur lenti í bráðum veikindum. Ekki tókst að bjarga honum og hann lést fyrir framan Musk og föður hans, Errol Musk. Samkvæmt Errol sýndi Musk engin viðbrögð í þessum harmleik. Hann bara sat og las teiknimyndasögu.
„Fólk gerir ráð fyrir því að þar sem hann er mjög ríkur þá geti hann ekki verið galinn. En það skuggalega gæti þó verið að hann er bæði klikkaður, ríkur og valdamikill. Það eru viðvörunarbjöllurnar sem myndin hringir.“