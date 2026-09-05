Flugdólgur teipaður eftir að hafa tjáð hommahatur og rasisma

Karlmaður um borð í farþegaflugi frá Dallas til Newark á fimmtudagskvöld olli mikilli truflun um borð svo beina þurfti fluginu til Baltimore þar sem maðurinn var handtekinn og leiddur frá borði.
Farþeginn, sem ekki hefur verið nafngreindur, viðhafði hatursfull ummæli um samkynhneigða og kallaði flugþjón n-orðinu. Hann var sýnilega mjög drukkinn og hegðun hans varð sífellt ofsafyllri. Meðal annars sló hann til karlkyns farþega sem var í sætinu við hliðina og sló í fartölvuna hans. Kvenfarþegi reyndi að stíga inn í og hjálpa en þá ýtti flugdólgurinn við henni. Þrír karlar blönduðu sér þá í átökin.
Flugáhöfnin brást við af yfirvegun og maðurinn var festur í sætið með miklu magni af límbandi svo hann líktist helst múmíu.
Atvikið átti sér stað um borð í flugi American Airlines og sendi félagið frá sér tilkynningu um málið þar sem segir að öryggi viðskiptavina og starfsfólks sé í hæsta forgangi og ofbeldisfull hegðun sé ekki liðin. Er starfsfólki þakkað fyrir fagmannleg vinnubrögð og farþegum fyrir auðsýndan skilning.