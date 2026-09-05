Eiginmaður Lindsay Clancy rauf þögnina: „Ólýsanlega sársaukafullt“ – Ákærð fyrir að myrða börn þeirra

Patrick Clancy, eiginmaður Lindsay Clancy, birti yfirlýsingu í gegnum lögmann sinn, í kjölfar þess að dómari lýsti réttarhöldin yfir henni ógild.
Lindsay er ákærð fyrir að hafa myrt þrjú ung börn hjónanna snemma árs 2023. Lindsay hefur viðurkennt að hafa myrt börnin en málsvörn hennar byggir á því að hún hafi ekki verið sakhæf á verknaðarstundu vegna geðrænna vandamála. Saksóknari í málinu heldur því hins vegar fram að hún hafi skipulagt morðin sem og eigið sjálfsvíg en hún lifði af sjálfsvígstilraunina.
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Málið hefur verið mikið í umræðu víða um heim og tekist á um hvort Lindsay hafi verið sjálfrátt eða hvort þarna hafi geðheilbrigðiskerfið brugðist, en Lindsay þjáðist m.a. af fæðingarþunglyndi í kjölfar fæðingar yngsta barnsins, sem var aðeins 8 mánaða. Margir hafa lýst yfir stuðningi við Lindsay og gagnrýnt bandarískt heilbrigðiskerfi fyrir að hafa brugðist henni.
Þar sem kviðdómendur gátu ekki komið sér saman um hvort Lindsay Clancy væri sakhæf lýsti dómari réttarhöldin ógild í gær. Óvíst er hvað tekur við en einn möguleikinn er að réttað verði á ný í málinu, einnig er dómsátt möguleg. Verði réttað aftur þarf að velja nýjan kviðdóm. Ógilding réttarhaldanna veldur ekki sýknu og Lindsay er áfram ákærð fyrir morðin og er í gæslu á geðsjúkrahúsi.
Önnur réttarhöld skelfileg tilhugsun
Patrick Clancy hafði brugðið sér frá til að ná í mat og lyf að beiðni Lindsay, á meðan hún framdi hinn hræðilega verknað, kyrkti börnin og skar sjálfa sig og stökk út um glugga af 2. hæð hússins. Er Patrick kom til baka fann hann hana fyrir utan og börnin fann hann meðvitundarlaus inni í húsinu. Tvö þeirra létust á leiðinni á sjúkrahús og það yngsta lést nokkrum dögum síðar.
Í yfirlýsingu sinni, sem lögmaður hans las upp í dóminum á föstudag, sagði Patrick að tilhugsunin um að endurlifa harmleikinn í gegnum önnur réttarhöld væri ólýsanlega sársaukafull. Hann þakkaði dómstólnum og kviðdóminum fyrir dugnað, trúfestu og þrautseigju. Orðrétt las lögmaðurinn síðan upp:
„Patrick mun aldrei ná sér af því áfalli að missa börnin og það verður aldrei nein lokun. Að þurfa mögulega að endurlifa þennan harmleik í gegnum önnur réttarhöld er ólýsanlega sársaukafullt – fyrir Patrick, fyrir fjölskyldu hans og fyrir okkur öll.“
Sjá nánar á Mirror.
Í þessari frétt er fjallað um þunglyndi og sjálfsvíg. Ef einstaklingar glíma við sjálfsvígshugsanir er bent á Hjálparsíma Rauða krossins 1717 og netspjall Rauða krossins 1717.is. Opið allan sólarhringinn. Einnig má hafa samband við Píeta-samtökin sem veita ókeypis ráðgjöf í síma 552-2218, allan sólarhringinn. Netspjall Heilsuveru þar sem svarar hjúkrunarfræðingur er líka opið frá kl.8-22 alla daga. Fyrir þau sem misst hafa ástvin í sjálfsvígi má fá stuðning í sorg hjá Sorgarmiðstöð og hjá Pieta samtökunum.