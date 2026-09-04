Þriggja ára stúlka lést eftir sex vikur á gjörgæslu – Talið að hún hafi smitast í dýragarði

Þriggja ára stúlka er látin eftir að hafa veikst alvarlega í kjölfar heimsóknar í dýragarð í Viktoríuríki í Ástralíu. Talið er að hún hafi smitast þar af hættulegri E. coli-bakteríu. Annað barn sem heimsótti sama stað var einnig lagt inn á sjúkrahús.
Stúlkan hafði dvalið í sex vikur á gjörgæsludeild Monash-barnaspítalans áður en hún lést. Veikindin ollu henni varanlegum heilaskaða og nýrnabilun.
„Við höfum misst elsku stúlkuna okkar,“ sagði fjölskylda hennar þegar hún greindi frá andlátinu.
Stúlkan fékk svokallað HUS-heilkenni sem getur komið fram í kjölfar sýkingar af völdum svokallaðra STEC-baktería. Ástandið er sjaldgæft en getur verið lífshættulegt og meðal annars valdið alvarlegum skemmdum á nýrum og heila.
STEC-bakteríur finnast meðal annars í meltingarvegi og saur dýra, sérstaklega nautgripa. Einkenni sýkingar geta verið niðurgangur, uppköst og ógleði og koma þau gjarnan fram nokkrum dögum eftir smit.
Talið er að stúlkan hafi smitast í heimsókn sinni í dýragarðinn. Annað barn var einnig lagt inn á sjúkrahús eftir að hafa sótt afmælisveislu þar.
Heilbrigðisyfirvöld í Viktoríuríki hófu rannsókn á smitunum í ágúst. Eigendur dýragarðsins hafa nú tjáð sig um málið og vottað fjölskyldu stúlkunnar samúð sína.
Þeir segjast hafa unnið náið með heilbrigðisyfirvöldum og gripið hafi verið til aukinna sóttvarna. Meðal annars hafi skiltum um mikilvægi handþvottar verið fjölgað og fleiri handþvottastöðvum komið fyrir.
Þrátt fyrir dauðsfallið verður dýragarðurinn áfram opinn.
Clare Looker, aðstoðaryfirlæknir Viktoríuríkis, segir STEC-bakteríur algengar á sveitabýlum og í umhverfi þar sem dýr eru. Ekki sé því talið tilefni til að loka einum tilteknum stað ef gripið er til allra nauðsynlegra ráðstafana til að draga úr smithættu.
Heilbrigðisyfirvöld leggja sérstaka áherslu á að börn þvoi sér vandlega um hendur með sápu og vatni eftir snertingu við dýr og að handspritt eitt og sér komi ekki í stað handþvottar.