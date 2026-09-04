Donald Trump Bandaríkjaforseti segist hafa „bjargað“ Bretlandi frá mögulegri kjarnorkuárás með hernaðaraðgerðum Bandaríkjanna gegn Íran. Hann gagnrýnir jafnframt Breta harðlega fyrir að hafa ekki tekið virkari þátt í átökunum.
Trump lét ummælin falla í viðtali við GB News í gær þar sem hann réttlætti árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran með þeirri hættu sem hann segir hafa stafað af kjarnorkuáætlun landsins.
„Ég er líka að bjarga ykkar landi frá þessari ógn,“ sagði Trump.
„Ef Íran hefði kjarnorkuvopn væru meiri líkur á að þeir beittu því í Evrópu, þar sem eldflaugar þeirra geta náð til, en í Bandaríkjunum, þangað sem þær ná ekki.“
Mikil spenna ríkir enn milli Bandaríkjanna og Írans, ekki síst vegna stöðunnar við Hormuz-sund. Um fimmtungur olíu- og gasflutninga heims fer að jafnaði um sundið en Íranar lokuðu því til að bregðast við árásunum. Truflanirnar hafa haft áhrif á heimsmarkaðsverð og þrýst upp eldsneytisverði víða um heim.
Trump gagnrýndi Breta fyrir að hafa ekki orðið við kröfu hans um að senda herskip til að aðstoða við að opna sundið á ný.
„Ekki gleyma því að stór hluti olíunnar ykkar fer um Hormuz-sund og þið voruð ekki þar til að hjálpa mér,“ sagði hann.
Bandaríkjaforseti lét einnig þung orð falla um stöðu mála í Bretlandi og sagði landið stefna í „hörmungar“ ef stjórnvöld tækju ekki fastar á innflytjendamálum.
Sérstaklega beindi hann spjótum sínum að London og Sadiq Khan borgarstjóra, sem hann hefur lengi átt í opinberum deilum við.
„Þið eruð með hræðilegan borgarstjóra. Hann er ógeðfelldur náungi,“ sagði Trump og hélt því fram að glæpatíðni væri mjög há og að London hefði gjörbreyst á síðustu 15 til 20 árum.
Hann gekk svo langt að halda því fram að í London og París væru hverfi þar sem lögreglumenn þyrðu vart að fara.
Talsmaður nákominn Khan vísaði ummælum Trumps á bug og sagði forsetann enn „heltekinn“ af borgarstjóranum.
„Sadiq býr enn leigulaust í höfðinu á Trump,“ sagði heimildarmaðurinn og bætti við að glæpatíðni hefði lækkað í London.
„London er fjölbreytt, fjölmenningarleg og blómleg heimsborg. Trump getur einfaldlega ekki skilið velgengni okkar.“