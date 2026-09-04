Þetta gæti orðið næsta skref Pútíns: „Þetta er spurning um hvenær, ekki hvort“

Vladimír Pútín Rússlandsforseti gæti verið að undirbúa ögrun gegn NATO-ríki til að reyna á viðbrögð bandalagsins og samstöðu aðildarríkjanna.
Þetta segir Bob Seely, fyrrverandi þingmaður breska Íhaldsflokksins og hermaður, í pistli sem birtist á vef Daily Mail. Seely skrifar pistilinn frá Varsjá þar sem hann sækir ráðstefnu NATO og segist þar hafa rætt við háttsetta aðila úr hernaðar-, stjórnmála- og öryggisgeiranum.
Að sögn Seelys óttast viðmælendur hans að Pútín íhugi nú að ögra NATO með beinum hætti, líklega í einu Eystrasaltsríkjanna; Eistlandi, Lettlandi eða Litáen.
„Þetta er spurning um hvenær, ekki hvort,“ hefur Seely eftir háttsettum heimildarmanni úr öryggisgeiranum á Eystrasaltssvæðinu.
Gætu sviðsett árás
Seely segir menn ekki óttast að Rússar séu að undirbúa hefðbundna innrás í NATO-ríki, sem gæti hrundið af stað mun stærri átökum. Sviðsmyndirnar séu lúmskari og ætlaðar til að reyna á hversu langt NATO-ríkin séu tilbúin að ganga til að verja hvert annað.
Ein sú alvarlegasta er að Rússar sviðsetji svokallaða „false flag“-árás á eigið landsvæði og kenni Úkraínumönnum um.
Seely nefnir sem dæmi að drónum, sem látnir yrðu líta út fyrir að vera úkraínskir, gæti verið flogið á skotmörk í Kaliningrad, rússneskt landsvæði milli Póllands og Litáens. Rússnesk stjórnvöld gætu síðan haldið því fram að árásin hefði verið gerð frá NATO-ríki og notað það sem réttlætingu fyrir hernaðaraðgerðum.
Markmiðið þyrfti ekki einu sinni að vera að valda miklu mannfalli. Að sögn Seelys gæti tilgangurinn fyrst og fremst verið að skapa átyllu fyrir takmarkaða árás og gera þannig rússneskar hernaðaraðgerðir á NATO-svæði að nýjum veruleika.
Suwalki-hliðið viðkvæmt
Önnur sviðsmynd snýr að Kaliningrad og svonefndu Suwalki-hliði, 100 kílómetra landræmu við landamæri Póllands og Litáens sem skilur Belarús frá Kaliningrad.
Seely segir mögulegt að Rússar gætu búið til eða ýkt mannúðarkreppu í Kaliningrad og haldið því fram að nauðsynlegt væri að senda þangað rússneskt herlið frá Belarús.
Til þess þyrfti herliðið hins vegar að fara yfir landsvæði Litáens og þar með inn á yfirráðasvæði NATO.
Seely bendir á að þýski herinn hafi fyrr á þessu ári æft viðbrögð við sambærilegri sviðsmynd. Í æfingunni sendu Rússar herlið inn á landsvæði NATO en viðbrögð bandalagsríkjanna létu á sér standa. Bandaríkin ákváðu að grípa ekki inn í, Þýskaland aðhafðist ekki og Pólverjar kölluðu út herlið en sendu það ekki yfir landamærin.
Afleiðingin var sú að Rússar náðu markmiði sínu án þess að NATO svaraði með afgerandi hætti. Þar með hafði verið sáð efa um hvort 5. grein Atlantshafssáttmálans, sem kveður á um sameiginlegar varnir aðildarríkjanna, myndi halda þegar á reyndi.
Árás án þess að skjóta einu skoti
Þriðja leiðin sem Seely nefnir er umfangsmikil fjölþáttaárás á Vesturlönd.
Þar gætu Rússar beitt netárásum og skemmdarverkum gegn mikilvægum innviðum á borð við raforkukerfi, vatnsveitur, sæstrengi, sjúkrahús og fjármálakerfi. Hann nefnir jafnframt mögulegar árásir eða morð framin af leppum rússneskra stjórnvalda.
Tilgangurinn væri að lama samfélög, skapa ótta og ýta undir sundrung án þess að ráðast formlega á NATO-ríki með hefðbundnum hernaði.
Seely, sem er sextugur, sat á breska þinginu fyrir Íhaldsflokkinn frá 2017 til 2024. Hann á jafnframt langan feril að baki bæði í blaðamennsku og herþjónustu.
Hann starfaði sem erlendur fréttaritari í Sovétríkjunum og fyrrverandi Sovétlýðveldum á fyrri hluta tíunda áratugarins. Síðar þjónaði hann í breska hernum og tók meðal annars þátt í verkefnum tengdum átökunum í Írak, Afganistan og Líbíu og baráttunni gegn hryðjuverkasamtökunum ISIS.
Seely hefur undanfarin ár fjallað mikið um rússneskan hernað, upplýsingastríð og svokallaðan fjölþáttahernað.