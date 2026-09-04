Rússneskur hershöfðingi skotinn: Sagður hafa fyrirskipað árás á barnaspítala í Úkraínu

Rússneski hershöfðinginn Nikolai Varpakhovich var skotinn í höfuð og búk í Saratov-héraði í Rússlandi í gær. Varpakhovich hefur verið sakaður af úkraínskum yfirvöldum um að hafa fyrirskipað eldflaugaárás á barnaspítala í Kænugarði árið 2024.
Rússnesk yfirvöld hafa staðfest að hermaður hafi orðið fyrir skotárás nærri borginni Engels og að rannsókn á tilraun til manndráps væri hafin. Þau hafa hins vegar ekki opinberlega staðfest hver maðurinn er.
Rússneskir fjölmiðlar og Telegram-rásir greina frá því að hinn særði sé Varpakhovich, hershöfðingi og yfirmaður 22. sprengjuflugdeildar rússneska flughersins.
CNN greinir frá þessu og segir að samkvæmt fréttum rússneskra fjölmiðla hafi árásarmaðurinn komið aðvífandi á mótorhjóli og skotið tveimur skotum að Varpakhovich áður en hann flúði af vettvangi.
Annað skotið hæfði hann í andlit en hitt í búk. Hann var fluttur á sjúkrahús og síðar með flugi til Moskvu til frekari aðhlynningar. Frekari upplýsingar um ástand hans liggja ekki fyrir.
Aðeins þremur dögum fyrir skotárásina greindu úkraínsk yfirvöld frá því að Varpakhovich hefði verið ákærður að honum fjarstöddum fyrir stríðsglæpi.
Úkraínumenn saka hann um að hafa fyrirskipað eldflaugaárás á Okhmatdyt-barnaspítalann í Kænugarði 8. júlí 2024. Kh-101-stýriflaug var skotið úr rússneskri sprengjuflugvél og hæfði hún spítalann. Hundruð barna voru þar til meðferðar þegar árásin var gerð. Tveir létust samstundis og tugir særðust.
Eðli málsins samkvæmt urðu miklar skemmdir á spítalanum, meðal annars á deildum þar sem krabbameinssjúk börn voru til meðferðar og skurðaðgerðir fóru fram.
Úkraínsk stjórnvöld hafa ekki lýst yfir ábyrgð á skotárásinni, en talið er að Úkraínumenn hafi verið á bak við aðrar samskonar árásir á rússneska herforingja á síðustu misserum.