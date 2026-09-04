Dæmdur 40 árum eftir að 16 ára stúlka fannst látin á alræmdu svæði

James Dolphs Elmore yngri hefur verið dæmdur í 20 ára fangelsi vegna dauða hinnar 16 ára Lauru Miller, en lík hennar fannst árið 1986 á svæði í Texas sem síðar varð alræmt undir nafninu „Texas Killing Fields“.
AP greinir frá þessu en dómurinn féll í gær.
Elmore, sem er 61 árs, var fundinn sekur um manndráp og fékk þyngstu mögulegu refsingu. Málið er eitt fárra sem hefur leitt til sakfellingar í tengslum við svæðið, þar sem lík meira en 30 stúlkna og ungra kvenna hafa fundist frá áttunda áratug síðustu aldar. Flest málanna eru enn óupplýst.
Laura hvarf árið 1984 en lík hennar fannst 17 mánuðum síðar á afskekktu svæði í League City, suðaustur af Houston.
Elmore hafði sjálfur samband við föður hennar, Tim Miller, fyrir nokkrum árum og sagðist hafa verið viðstaddur þegar Laura lést.
Elmore var handtekinn fyrr á þessu ári. Saksóknarar sökuðu hann um að hafa útbúið skammt af kókaíni sem Clyde Hedrick, vinur hans til margra ára, gaf Lauru og varð henni að bana.
Yfirvöld töldu Hedrick jafnframt bera ábyrgð á dauða fjögurra kvenna sem fundust á sama svæði á árunum 1984 til 1991. Saksóknarar hugðust ákæra Hedrick vegna dauða kvennanna en hann svipti sig lífi áður en af því varð.
Verjandi Elmore hélt því fram að skjólstæðingur hans hefði ekkert komið nálægt dauða Lauru og benti á að eftir dauða Hedrick hefði aðeins einn maður verið eftir til að sækja til saka.
Tim Miller, sem stofnaði síðar Texas EquuSearch eftir hvarf dóttur sinnar, átti erfitt með að halda aftur af tárunum þegar hann bar vitni fyrir dómi.
Hann benti á Elmore í réttarsalnum og sakaði hann um að hafa útbúið fíkniefnið og rétt Hedrick sprautuna.
„Þú réttir Clyde Hedrick hana. Þú réttir honum hana,“ sagði Miller áður en hann brast í grát.
„Texas Killing Fields“ hafa verið sveipuð dulúð í áratugi, enda eru flest dauðsföllin sem tengjast svæðinu enn óupplýst. Rannsakendur telja að fleiri en einn maður kunni að bera ábyrgð á dauða kvennanna og hafa málin orðið efniviður bóka, kvikmynda og sjónvarpsþátta.