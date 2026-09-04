Brjálaðir út í „óvenjulegasta þingmanninn“ eftir sláandi frétt - „John Fetterman er til skammar“

Þegar demókratinn John Fetterman var kjörinn í öldungadeild Bandaríkjaþings í nóvember árið 2022 ráku margir upp stór augu. Þingmanninum hefur verið lýst sem óvenjulegasta bandaríska þingmanninum en Fetterman er sjálfum meinilla við að kalla sig stjórnmálamann, sem er vissulega óvenjuleg afstaða hjá manni sem gefur kost á sér í pólitíska stöðu. Fetterman virðist nú hafa fallið í ónáð í flokki sínum og hefur þingmaðurinn meðal annars verið sakaður um leti, daður við Ísrael og óvenjulega hlýtt samband við Fox fréttastofuna.
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Wall Street Journal hefur birt frétt um málið sem hefur vakið mikla athygli en hún byggir á samtölum við fyrrverandi starfsmenn, kollega, skilaboðum og skýrslum. Samkvæmt fréttinni hefur Fetterman gjarnan vanrækt kjördæmi sitt í Pennsylvaniu og sýnt því lítinn áhuga. Hann hafi í raun ekki áhuga á mörgu tengdu starfi sínu. Hann nennir ekki að mæta á óspennandi fundi og verður reiður út í leiðtoga flokks síns ef hann fær ekki sínu fram. Eins benda kannanir til þess að Fetterman sé mun vinsælli meðal kjósenda Repúblikanaflokksins heldur en meðal demókrata.
Nefnt er dæmi um atvik sem átti sér stað í júní á þessu ári. Þann dag átti Fetterman að funda á skrifstofu sinni með þremur uppgjafahermönnum í hjólastól. Fetterman boðaði forföll vegna veikinda en mætti þó á skrifstofu sína tæpri klukkustund eftir að fundurinn átti að fara fram til að veita Fox-fréttastofunni viðtal um átökin milli Írans og Ísraels.
Íbúar úr kjördæmi hans leituðu til hans á skrifstofuna í apríl í fyrra, en þetta voru aðilar sem koma úr fátækum hluta Pennsylvaniu sem verður gjarnan illa fyrir barðinu á flóðum. Íbúarnir vildu funda með Fetterman til að fá hann til að tala máli hverfis þeirra við ríkisstjórnina. Fetterman neitaði að funda með íbúunum. Í sama mánuði neitaði hann að hitta þingmanninn Liz Hanbridge sem hafði ekið alla leið til Washington til að ræða við Fetterman um stöðu heimilislausra og tekjulágra. Fetterman neitaði að funda með Hanbridge heldur valdi í staðinn að funda með fyrrum körfuboltaþjálfaranum Bruce Pearl sem er mikill talsmaður Ísraels.
Viðbrögðin við fréttinni hafa verið hörð, ekki síst frá öðrum þingmönnum demókrata.
„John Fetterman er til skammar. Okkar ríki á betra skilið en lata dekurrófu með fjölskylduauð sem er of löt til að sinna vinnu sinni,“ skrifaði Brendan Boyle, demókrati sem situr á þingi fyrir Pennsylvaniu, á samfélagsmiðlum. Annar Pennsylvaniu-þingmaður, Chris Deluzio, kallaði framkomu Fetterman aumkunarverða. „Með letinni, vanvirðingunni og viljanum til að bera vatn fyrir erlendar ríkisstjórnir, hefur okkur verið sýnt það sem við vissum fyrir: þessi maður hefur enga skyldurækni. Hann er ekki hæfur í þetta háa embætti sem hann var kosinn í og við í Pennsylvaníu munum gera eitthvað í því árið 2028.“
Leiðtogi minnihlutans í öldungadeildinni, Chuck Schumer, kom þó Fetterman til varna og sagði hann mikilvægan hluta af öldungadeildinni sem kæmi með ný og fersk sjónarmið.
Þetta er nokkuð fall í áliti hjá þingmanninum sem var áður þekktur sem besti bæjarstjóri Bandaríkjanna þegar hann gegndi því embætti í smábænum Braddock þar sem hann lyfti þrekvirki til að tryggja illa stöddum íbúum mat og bjarga eignum þeirra undan nauðgunarsölu. Fetterman vakti eins athygli fyrir útlitið en hann er rúmlega tveir metrar á hæð, herðabreiður, með húðflúr á báðum handleggjum og hefur í gegnum tíðina verið lítið hrifinn af jakkafötum sem eru gjarnan einkennisklæðnaður stjórnmálamanna.