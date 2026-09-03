Vísindamenn telja rétt að færa grunnbúðir Everest - 6.000 lítrum pissað á jökulinn á hverjum degi

Um 2.500 tonn af snjó og ís hafa bráðnað á Everest vegna hita frá eldsneyti sem er brennt í grunnbúðunum og einnig vegna þvags fjallagarpa. Þetta kemur fram í rannsókn sem var nýlega birt í tímaritinu Regional Environmental Change, en á bak við rannsóknina stendur alþjóðlegt teymi vísindamanna.
Töluverða bráðnun má rekja til þess að fjallagarpar þurfa að kasta af sér vatni, eða öllu heldur heitu þvagi, enda drekka þeir mikið vatn til að koma í veg fyrir ofþornun. Samkvæmt rannsókninni pissa fjallagarpar um 6.000 lítrum á dag. Hægðum er gjarnan safnað með sérstökum hætti og færðar aftur niður fjallið en annað á við um þvagið. Fjallagarpar safna því ekki sérstaklega saman heldur pissa flestir beint á jökulinn Khumbu sem er staddur við grunnbúðir fjallsins, en rannsakendur telja að um það bil 154 tonn af ís bráðni vegna þvags á hverri árstíð.
Rannsakendur taka fram að bráðnun vegna hita sé líklega vanmetin þar sem ekki var horft til hita sem kemur frá þyrlum, líkamshita fjallagarpa og hita frá jakuxunum sem eru notaðir til að bera birgðir.
Töluverð bráðnun á sér stað á Everest sem er fyrst og fremst af völdum loftslagsbreytinga en rannsakendur ákváðu að skoða sérstaklega viðbótaráhrifin frá mannfólki og telja rannsókn sína sýna að það sé óskynsamlegt að hleypa þúsundum manns á fjall, sem er nú þegar að bráðna, ár eftir ár. Þetta sé ósjálfbært og tilefni til að skoða hvort færa þurfi grunnbúðirnar frá Khumbu-jöklinum yfir á stað þar sem umgangurinn veldur ekki eins mikilli bráðnun.