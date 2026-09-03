Nóbelsverðlaunahafi hringir viðvörunarbjöllum vegna Trump og kjarnorkuvopna - „Þetta hefur versnað“

Virti geðlæknirinn Henry Abraham, sem var einn þeirra sem hlaut friðarverðlaun Nóbels árið 1985 sem voru veitt til alþjóðasamtaka lækna gegn kjarnorkuvá, hringir viðvörunarbjöllum vegna Donald Trump Bandaríkjaforseta, en geðlæknirinn telur að forsetinn sé nú hættulegri en nokkru sinni fyrr.
Abraham var einn af tugum lækna sem kröfðust þess í apríl að Trump yrði vikið úr embætti þar sem hann skorti andlega burði til að gegna embættinu. Geðlæknirinn telur líkur á því að Trump beiti kjarnorkuvopnum í bræði án þess að átta sig á þeirri eyðileggingu sem slíkt myndi valda.
Trump hefur vakið áhyggjur undanfarin misseri þar sem hann hefur ítrekað sofnað á almannafæri. Eins hefur forsetinn greint frá niðurstöðum óvenju tríðra vitrænna prófa og læknisheimsókna.
Ræddi Nóbelsverðlaunahafinn við útvarsmanninn Dean Obeidallah í vikunni og sagðist þar telja að ástand Trump sé verra en áður. „Ef eitthvað er þá er það verra,“ sagði Abraham aðspurður um hvort hann hafi skipt um skoðun síðan í apríl. Notaði geðlæknirinn eftirfarandi samlíkingu til að skýra mál sitt:
„Ef flugmaður væri með helming þeirra einkenna sem forseti Bandaríkjanna hefur sýnt myndum við ekki hleypa honum um borð í flugvél og myndum svo sannarlega ekki vilja fljúga með honum. Við myndum ekki vilja að taugaskurðlæknir gengi inn á skurðstofu og framkvæmdi aðgerð, það er fráleitt. En samt erum við með kerfi sem hylur heilsufar forsetans leyndarhjúpi.“
Abraham telur stöðuna sérstaklega alvarlega í ljósi þess mikla valds sem Trump hefur, þar með talið yfirráð hans yfir bandaríska hernum.
„Það að þessi einstaklingur hafi einn aðgang að kjarnavopnabúrinu er galið, en einmitt það erum við að gera. Ég tel að við eigum í enn meiri hættu en nokkru sinni áður að Donald Trump noti kjarnorkuvopn í reiðikasti, bræði, ruglingi eða vegna lélegrar hvatastjórnunna. Þannig að já, hann er hættulegri.“