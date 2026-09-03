Hollendingar færa gullforðann – Vilja vera viðbúnir ef krísa skellur á

Hollenski seðlabankinn hefur flutt 86 tonn af gullforða landsins frá Bandaríkjunum og Kanada til Lundúna og segir ákvörðunina meðal annars tekna vegna vaxandi ólgu í heiminum.
BBC greinir frá þessu.
Markmiðið er að sögn bankans að tryggja að auðveldara verði að eiga viðskipti með gullforðann ef upp kemur alvarlegt krísuástand. Hvelfingar Englandsbanka í Lundúnum eru taldar einn mikilvægasti vettvangur heims fyrir gullviðskipti og þar er hægt að selja eða skipta gulli með skömmum fyrirvara.
„Með þessum flutningi höfum við tryggt að auðveldara verði að eiga viðskipti með gullforðann,“ segir Olaf Sleijpen, seðlabankastjóri Hollands.
„Við gerum ráð fyrir að þurfa aldrei að nýta hann, en við þurfum engu að síður að efla viðnámsþrótt okkar og viðbúnað.“
Flókin aðgerð stóð yfir mánuðum saman
Flutningarnir hófust í mars og lauk þeim í ágúst. Aðgerðin fól meðal annars í sér að gullstangir voru fluttar frá New York og Ottawa til Hollands og samsvarandi magn gulls síðan fært til Lundúna.
Ekki hefur verið gefið upp hvernig gullið sjálft var flutt yfir Atlantshafið.
Seðlabankinn beitti einnig annarri aðferð. Hluti gullsins í New York var seldur og samsvarandi magn keypt í Lundúnum. Að sögn bankans var aðferðunum blandað saman til að dreifa áhættunni sem fylgir jafn umfangsmiklum og flóknum flutningum á verðmætum.
Breytingin hefur veruleg áhrif á dreifingu hollenska gullforðans.
Fyrir aðgerðina voru 31,3 prósent hans geymd í New York og 19,7 prósent í Ottawa. Nú eru 18,5 prósent geymd á hvorum stað, en hlutur Lundúna hefur aukist í 31,3 prósent.
Gullforði Hollands er gríðarlega verðmætur. Í lok síðasta árs var heildarverðmæti hans metið á um 83 milljarða Bandaríkjadala.