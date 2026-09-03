Allt á suðupunkti eftir að þekktur leikstjóri birti umdeilda færslu um morðið á Times Square

Kvikmyndaleikstjórinn Lexi Alexander, sem er þekktust fyrir að hafa leikstýrt költmyndinni Green Street Hooligans, hefur sætt harðri gagnrýni eftir færslu sem hún birti í kjölfar morðsins á Erin Piacenti, 32 ára lögfræðingi og varaforseta hjá Bank of America.
Piacenti var stungin til bana í tilviljanakenndri árás í Times Square í New York síðdegis á mánudag. Hún var nýbúin að snúa aftur til vinnu eftir fimm mánaða fæðingarorlof og var á leið heim til ungrar dóttur sinnar þegar ráðist var á hana.
New York Post og Fox News greina frá því að Alexander hafi verið sökuð um að fagna dauða Piacenti með færslu sem vísaði til Luigi Mangione, mannsins sem sakaður hefur verið um að myrða Brian Thompson, forstjóra UnitedHealthcare.
Andlit Mangione í stað leðurblökumerkisins
Alexander deildi frétt um að Piacenti hefði verið varaforseti hjá Bank of America og birti með henni mynd af Batman horfa til himins.
Á myndinni hafði hinu þekkta leðurblökumerki verið skipt út fyrir andlit Mangione.
Í frétt New York Times kemur fram að færslan hafi vakið hörð viðbrögð og sökuðu fjölmargir Alexander um að gera lítið úr morðinu eða jafnvel fagna dauða Piacenti.
Alexander svaraði gagnrýninni og hélt því meðal annars fram að ísraelskir „bottar“ væru komnir á fullt líkt og þegar áður hefði verið hvatt til sniðgöngu á Bank of America.
Hún deildi jafnframt grein í ísraelska dagblaðinu Haaretz þar sem fjallað var um ráðleggingar Bank of America varðandi fjárfestingar í stórum ísraelskum bönkum. Alexander er fædd í Þýskalandi, dóttir þýskrar móður en faðir hennar fæddist í Palestínu.
Morð sem vakti mikinn óhug
Færslur hennar vöktu mikla athygli og höfðu hundruð þúsunda séð þær þegar New York Post fjallaði um málið. Viðbrögðin létu ekki á sér standa.
„Ung kona var myrt þegar hún gekk saklaus eftir götunni og þú fagnar því,“ skrifaði einn gagnrýnandi. „Reiði þín beinist að rangri manneskju,“ sagði annar.
Fulltrúar Alexander höfðu ekki svarað beiðnum bandarískra fjölmiðla um frekari viðbrögð þegar síðast fréttist.
Morðið á Piacenti hefur vakið mikinn óhug í Bandaríkjunum.
Hún hafði nýlokið fyrsta vinnudegi sínum eftir fimm mánaða fæðingarorlof og var á leið heim þegar Pamela Cisneros, 49 ára, réðst á hana með hnífi í Times Square. Lögregla segir árásina hafa verið tilviljanakennda og tilefnislausa.
Cisneros hafði skömmu áður stungið 68 ára karlmann og var vopnuð tveimur stórum hnífum þegar lögreglumenn komu á vettvang. Lögregla reyndi fyrst að yfirbuga hana með rafbyssu en skaut hana síðan til bana þegar hún gekk í átt að lögreglumönnunum með hnífana á lofti.