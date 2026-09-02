Stal Louis Vuitton-töskunni nánast fyrir framan nefið á henni – Allt náðist á myndband

Myndband af ósvífnum töskuþjófnaði fyrir utan St Pancras-lestarstöðina í London hefur vakið mikla athygli. Þar sést maður laumast að ferðatösku bandarísks áhrifavalds og ganga á brott með hana á meðan eigandinn stendur aðeins örfáum skrefum frá.
Daily Mail greinir frá.
Colleen Bankston, 62 ára áhrifavaldur og einkaþjálfari, var að koma farangri sínum fyrir í skotti leigubíls fyrir utan stöðina á sunnudagsmorgun þegar þjófurinn lét til skarar skríða.
Á myndbandinu sést Bankston snúa baki við Louis Vuitton-ferðatösku sinni í örskotsstund. Maður með derhúfu og heyrnartól kemur þá aðvífandi, lítur í kringum sig og virðist kanna hvort einhver fylgist með.
Hann beygir sig síðan niður, grípur töskuna og gengur rólegur á brott. Bankston, sem stendur rétt hjá og snýr að skotti leigubílsins, virðist ekki verða vör við neitt.
Maðurinn heldur töskunni þétt upp að sér og hverfur síðan inn á St Pancras-stöðina.
Atvikið náðist á myndband hjá manni sem var staddur skammt frá og sagðist hafa þekkt hinn grunaða. Bankston birti upptökuna síðar á samfélagsmiðlum og hvatti fólk til að aðstoða við að hafa uppi á manninum.
„Náið þessum manni sem stal töskunni minni áður en hann stelur frá einhverjum öðrum eða, það sem verra væri, tekur barn,“ skrifaði hún við myndbandið.
Myndbandið hefur vakið hörð viðbrögð og bentu nokkrir á að vinnubrögð mannsins bæru þess merki að hann hefði gert eitthvað þessu líkt áður. Einn sagðist eiga vin sem hefði orðið fyrir sambærilegum þjófnaði við St Pancras aðeins tveimur vikum fyrr.
Breska lögreglan staðfestir að hún hafi málið til rannsóknar og hefur óskað eftir upplýsingum frá þeim sem kunna að þekkja til mannsins eða atviksins.