Ótrúlegur launapakki nýs forstjóra Apple vekur athygli

John Ternus hefur formlega tekið við forstjórastólnum hjá Apple af Tim Cook eftir 25 ára starfsferil hjá tæknirisanum.
Fyrirtækið ætlar ekki að spara við nýja forstjórann en launapakki hans er metinn á 58 milljónir Bandaríkjadala á ári, rúma sjö milljarða króna.
Ternus tók formlega við starfinu á þriðjudag en Apple hafði tilkynnt í apríl að Cook myndi stíga til hliðar eftir 15 ár í forstjórastólnum.
Samkvæmt gögnum sem Apple hefur skilað til bandaríska verðbréfaeftirlitsins, SEC, fær Ternus þrjár milljónir dala í árslaun, 365 milljónir króna, auk hlutabréfatengdra greiðslna að áætluðu verðmæti 55 milljónir dala á fjárhagsári fyrirtækisins 2027.
Samtals nemur pakkinn því 58 milljónum dala, sem jafngildir rúmlega sjö þúsund milljónum króna miðað við núverandi gengi.
Ternus fær að auki hlutabréf að verðmæti 2,5 milljónir dala fyrir þann hluta fjárhagsársins 2026 sem hann gegnir starfi forstjóra
Árangurinn ræður miklu
Stærstur hluti hlutabréfatengdra greiðslna Ternus er háður árangri Apple. Um 75 prósent þeirra ráðast af heildarávöxtun hluthafa fyrirtækisins í samanburði við önnur fyrirtæki í S&P 500-vísitölunni. Hin 25 prósentin ávinnast með tímanum á fjögurra ára tímabili.
Ternus hefur starfað hjá Apple í aldarfjórðung og hefur hann unnið sig jafnt og þétt upp innan fyrirtækisins. Áður en tilkynnt var um ráðningu hans sem forstjóra stýrði hann vélbúnaðarverkfræðideild Apple.
Hann og Cook unnu náið saman í sumar að því að tryggja að stjórnendaskiptin gengju snurðulaust fyrir sig.
Cook verður áfram hjá Apple
Cook hverfur þó ekki úr herbúðum Apple þrátt fyrir að hann láti nú af forstjórastarfinu. Hann tekur við sem stjórnarformaður með framkvæmdavald og verður áfram virkur í starfsemi fyrirtækisins.
Cook fær tvær milljónir dala, rúmar 240 milljónir króna, í árslaun í nýja starfinu auk hlutabréfatengdra greiðslna gætu numið 45 milljónum dala á fjárhagsárinu 2027.
Í nýju hlutverki mun Cook meðal annars einbeita sér að samskiptum Apple við stjórnvöld og stefnumótendur víða um heim, á sama tíma og stærstu tæknifyrirtæki heims standa frammi fyrir sívaxandi pólitískum þrýstingi og auknu regluverki.