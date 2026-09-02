Ótrúlegt myndband: Eldingu laust niður í Thomas – Augnabliki síðar var hann staðinn upp

Thomas Fahmy má teljast heppinn að vera á lífi eftir að eldingu laust niður í hann á Staten Island í New York. Atvikið náðist á myndband og þótt ótrúlegt megi virðast slapp Fahmy án alvarlegra meiðsla.
NBC News greinir frá þessu.
Fahmy starfar fyrir bandarísku þingkonuna Nicole Malliotakis og var á gangi eftir Todt Hill Road síðastliðinn fimmtudag þegar eldingu laust niður í hann. Hann var þá aðeins um fimm til átta metrum frá bíl sínum.
Atvikið náðist á dyrabjöllumyndavél við heimili Fahmys. Á upptökunni sést hann ganga eftir götunni áður en hann hnígur skyndilega niður þegar eldingunni slær niður.
Fahmy segist hafa haldið meðvitund en fundið fyrir gríðarlegum sársauka.
„Þetta var mjög sterk sviðatilfinning. Náladofi, dofi, sársauki, gríðarlegur sársauki í báðum fótum,“ segir hann.
Þrátt fyrir höggið tókst Fahmy að koma sér á fætur og staulast í átt að nærliggjandi húsi þar sem hann kallaði eftir hjálp. Nágranni hans, Stephanie Homan, heyrði hrópin og kallaði eftir aðstoð.
Fahmy var fluttur á Northwell-háskólasjúkrahúsið á Staten Island og hafður þar yfir nótt til eftirlits. Hann fékk að fara heim daginn eftir og reyndist hvorki hafa hlotið alvarleg meiðsli né sjáanleg brunasár.
Fahmy segist vera trúaður maður og að lífsreynslan hafi orðið til þess að hann líti lífið öðrum augum.
Atvikið á Staten Island kemur í kjölfar þriggja banvænna eldingarslysa í Flórída á innan við viku. Palm Beach Post greinir frá því að maður frá Utah hafi nýverið látist þegar eldingu laust niður í hann á sæþotu skammt frá St. Petersburg.
Skömmu áður létust móðir og ung dóttir hennar þegar þær urðu fyrir eldingu.