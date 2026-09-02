Myrti nýbakaða móður á Times Square og réðst síðan að lögreglu – Móðirin spyr hvers vegna hún var skotin

Móðir Pamelu Cisneros, sem stakk tvo blásaklausa vegfarendur á Times Square í New York á mánudag og varð öðrum þeirra að bana, gagnrýnir viðbrögð lögreglu og spyr hvers vegna lögreglumenn hafi ekki einfaldlega yfirbugað dóttur hennar í stað þess að skjóta hana til bana.
Cisneros, sem var 49 ára og búsett í Queens, réðst á tvo ókunnuga vegfarendur með aðeins um 20 sekúndna millibili síðdegis á mánudag. Fórnarlömbin voru Erin Piacenti, 32 ára nýbökuð móðir, og Tak Kam, 68 ára fjölskyldufaðir frá Rhode Island.
Hefðu átt að yfirbuga hana
Piacenti, sem var lögfræðingur og varaforseti hjá Bank of America í New York, lést af sárum sínum en Kam lifði árásina af.
„Það voru svo margir lögreglumenn … af hverju gripu þeir hana ekki í handlegginn?“ sagði móðir Cisneros í samtali við Fox 5 News sem New York Post vitnar til.
Myndskeið af vettvangi sýnir þó að lögreglumenn reyndu um nokkurra mínútna skeið að fá Cisneros til að leggja frá sér tvo stóra hnífa sem hún hélt á. Hún neitaði, hótaði lögreglumönnunum lífláti og gekk að þeim vopnuð hnífunum.
Lögreglumenn beittu rafbyssum en án árangurs. Þegar Cisneros hélt áfram í átt að þeim með hnífana á lofti skutu tveir lögreglumenn hana. Hún var flutt á Bellevue-sjúkrahúsið þar sem hún var úrskurðuð látin.
Tók tvo hnífa upp úr innkaupapoka
Árásin hófst skömmu eftir klukkan 16.20 í hjarta Times Square.
Að sögn lögreglustjórans Jessicu Tisch tók Cisneros tvo hnífa upp úr rauðum Target-innkaupapoka og réðst fyrst á Kam. Hann var nýkominn upp úr neðanjarðarlestinni og stóð ásamt eiginkonu sinni og beið eftir að komast yfir götuna þegar Cisneros stakk hann í kviðinn.
Hún hélt því næst áfram eftir Seventh Avenue og réðst aðeins um 20 sekúndum síðar á Piacenti, sem hún stakk einnig í kviðinn.
Árásirnar virðast hafa verið algjörlega tilefnislausar og ekkert bendir til þess að Cisneros hafi þekkt fórnarlömb sín.
Nýkomin úr fæðingarorlofi
Piacenti var nýlega komin aftur til starfa eftir fæðingarorlof og hafði eignast sitt fyrsta barn, dóttur, nokkrum mánuðum áður.
Aðeins fjórum dögum áður en hún var myrt hafði hún birt ljósmynd af sér brosandi með barnið sitt í fanginu og eiginmann sinn sér við hlið og lýst hamingju sinni.
Hjónin höfðu nýlega fagnað tveggja ára brúðkaupsafmæli sínu og keypt sitt fyrsta heimili í Chester í New Jersey.
Bank of America lýsti yfir mikilli sorg vegna andláts hennar og sagði Piacenti hafa verið mikils metinn samstarfsmann.
„Ég veit ekki hvað gerðist“
Fjölskylda Cisneros segir hana hafa glímt við alvarleg geðræn vandamál um árabil. Patrick Peralta, bróðir hennar, sagði New York Post að hún hefði verið greind með geðhvörf en fengið meðferð og náð meiri stöðugleika með lyfjum undanfarin ár.
Hann sagði systur sína aldrei hafa sýnt af sér árásargirni áður.
„Ég veit ekki hvað gerðist,“ sagði hann og bætti við að hún hefði sagst líða vel aðeins tveimur dögum fyrir árásina.