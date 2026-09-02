Höfundur "Ríkur pabbi - Fátækur pabbi" kominn í milljarða skuldir

Fjárfestirinn Robert Kiyosaki, höfundur hinnar geysivinsælu sjálfshjálparbókar Ríki pabbi – Fátæki pabbi, skuldar í dag um 1,2 milljarð Bandaríkjadala, eða tæpa 146 milljarða króna. Kiyosaki greindi sjálfur frá þessu í viðtali í hlaðvarpinu Get Rich Education.
Ekki allt sem sýnist
Hann telur að skuldirnar séu ekki slæmar en það er einmitt hluti af boðskap Kiyosaki um að skuldir séu ekki af hinu slæma á meðan þær séu notaðar til að fjárfesta í hlutum sem skapa fé.
Segja má að Kiyosaki hafi lagt grunninn að fjármálakennsluveldi með bókinni sem kom út árið 1997 og árið 2001 í íslenskri þýðingu. Í stuttu máli þá snýst hún um boðskap hans eigin föður, sem er fátæki pabbinn, samanborið við boðskap föður æskuvinar síns, ríki pabbinn. Fátæki pabbinn skuldar í hlutum sem rýrna í verði, til dæmis bílar og einkaneysla, á meðan ríki pabbinn skuldar í hlutum sem hækka í verði eða skapa verðmæti.
Í takt við boðskapinn
Þessar gríðarlegu háu skuldir eru í takt við boðskapinn sem fjárfestingarstefnan byggir á. Þegar eignir hans hækka í verði þá tekur hann lán út á eignirnar til að fjárfesta í fleiri eignum, nánast eins og skattfrjálsar tekjur. Þá eru allar fjárfestingar aðskildar í gegnum fyrirtæki þannig að ef einni fjárfestingu gengur illa þá hefur það ekki áhrif á hinar.
„Ef þetta fer allt til fjandans þá getið þið talað við lögmanninn minn,“ sagði Kiyosaki við Vanity Fair. „Reisa eldveggi, þannig spilar maður leik ríku kallanna.“
Aðrir ættu að fara varlega
Fjárfestirinn John Poole segir í samtali við New York Post að fólk ætti að fara varlega í herma eftir Kiyosaki. „Þetta getur ekki enst að eilífu. Það kemur alltaf að skuldadögum, skipir ekki máli hversu há skuldin er,“ segir Poole.
„Hann kallar þetta skuldir ríka pabbans en fyrir venjulega fjárfesta þá gæti þetta fljótt endað í gjaldþroti fátæks pabba.“