Hinn breski Pelicot sakaður, ásamt tólf öðrum, um byrlun og hrottaleg brot gagnvart eiginkonu sinni

Aðalmeðferð í hrottalegu kynferðisbrotamáli er nú að hefjast í Manchester sem þykir minna um margt á frægt mál franska hrottans Dominique Pelicot sem árum saman byrlaði eiginkonu sinni, Gisèle, ólyfjan til að brjóta gegn henni kynferðislega ásamt tugum annarra karlmanna á árunum 2011-2020. Pelicot var kallaður Skrímslið frá Avignon og því mætti kalla Bretann Skrímslið frá Stockport.
Breski hrottinn hefur ekki verið nafngreindur til að verja hagsmuni eiginkonu hans, þolandans í málinu, en hann er sakaður um að hafa byrlað konu sinni ólyfjan til að kynferðislega misnota hana í rúmlega tvo áratugi. Tólf aðrir karlmenn eru ákærðir í málinu og sakaðir um að hafa brotið gegn konunni.
Bretinn er á sjötugsaldri og kemur frá Stockport í norðurhluta Englands. Hann er ákærður í 48 ákæruliðum og er elsta brotið frá árinu 2004. Hrottinn neitaði sök þegar málið kom fyrst upp en hefur nú játað sök í 15 ákæruliðum, þar með talið fimm nauðgunarbrot og sex brot sem á Íslandi myndu teljast nauðgun en falla þó undir annað refsiákvæði bresku hegningarlaganna og fela í sér kynferðisbrot þar sem öðrum líkamshluta eða hlut er þröngvað inn í leggöng eða endaþarm án samþykkis. Eins játaði hann þrjú brot sem varða kynferðislegt ofbeldi og eitt brot sem fólst í því að dreifa kynferðislegum myndum af eiginkonunni án hennar samþykkis. Hann neitar sök í hinum 33 ákæruliðunum.
Samverkamenn hrottans eru ótengdir þolanda og hafa því verið nafngreindir. Þetta eru meðal annars sjúkraflutningamaður að nafni Jonathan Kirk, sem má sjá taka í höndina á Harry Bretaprins á mynd sem var tekin af þeim árið 2013, og Karl Lindsay, sem er fyrrum framkvæmdastjóri knattspyrnufélags í Tounton Town. Ákærðu eru á aldrinum 28-73 ára.
Tólf samverkamenn, sem hafa verið ákærðir, neita sök en þeir eru:
- Philip Wild, 58 ára, frá Stockport
- Sean Peers, 37 ára, frá Stockport
- Jordan Wallace, 31 árs, frá Manchester
- Alan Keelan, 42 ára, frá Manchester
- Jonathan Kirk, 43 ára, frá Stockport
- Robert Stewart, 70, fá Stockport
- Mohammed Sabir, 28 ára, búseta óþekkt.
- Graham Brougham, 73 ára, frá Northwich, Cheshire
- Richard Townsend, 37 ára, frá Rochdale
Þrír til viðbótar eru ekki ákærðir fyrir bein brot gegn þolanda en eru sakaðir um að hafa lagt á ráðin um að misnota hana á annan hátt, en þetta eru þeir:
- Karl Lindsay, 55 ára, frá Taunton, Somerset
- Daniel Rayner, 42 ára, frá Whitstable, Kent
- David Graves, 59 ára, frá Ilkeston, Derbyshire
Þrettándi samverkamaðurinn játaði sök og hefur þegar verið sakfelldur. Hann heitir Keith Fotheringham, 59 ára, frá Skotlandi.
Ákæruvaldið heldur því fram að sumum samverkamönnum hafi verið boðið á heimili hjónanna í Stockport þar sem meint brot áttu sér stað. Málið er afar umfangsmikið og er talið að aðalmeðferðin muni taka um 12 vikur.