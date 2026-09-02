Dóttirin og hundurinn fundust dáin í bílnum – Ótrúleg skýring móðurinnar vakti grunsemdir

Bandarísk kona hefur játað manndráp rúmu ári eftir að þriggja ára dóttir hennar og hundur fjölskyldunnar fundust látin í læstum bíl.
Konan sagði lögreglu í fyrstu að hún hefði skilið þau eftir í bílnum á meðan hún fór að losa sig við rusl en síðan fallið í á og átt í erfiðleikum með að komast aftur til baka. Lögregla tók þá útskýringu ekki trúanlega.
Kelly Sanders Brown, 41 árs, játaði manndráp og illa meðferð á dýri vegna dauða dóttur sinnar, Fionu, og fjölskylduhundsins Penelope sem var 13 ára. Málið hefur vakið mikla athygli í Maine í Bandaríkjunum.
Brown á yfir höfði sér 20 til 25 ára fangelsi samkvæmt samkomulagi sem hún gerði við saksóknara. Dómari á þó enn eftir að samþykkja samkomulagið og verður endanleg ákvörðun tekin þegar refsing verður ákveðin síðar á árinu.
People greinir frá málinu en atburðirnir áttu sér stað 9. ágúst í fyrra. Brown hafði ferðast með Fionu og Penelope frá Pennsylvaníu til Maine í árlega heimsókn til fjölskyldunnar.
Dagana fyrir harmleikinn höfðu mæðgurnar hafst við í bílnum. Fjölskyldumeðlimir höfðu ítrekað reynt að fá Brown til að koma aftur til fjölskyldunnar, en án árangurs.
Öryggismyndavélar við verslun Freshies í Milford sýndu Brown yfirgefa bílinn snemma morguns. Samkvæmt saksóknara sneri hún ekki aftur fyrr en um 14 klukkustundum síðar. Fiona og Penelope voru allan þann tíma inni í bílnum. Þegar lögregla fann bílinn voru bæði barnið og hundurinn dáin.
Móðir Brown sagði rannsakendum að dóttir hennar hefði verið með ofskynjanir og birt óhugnanlegt efni á Facebook í aðdraganda harmleiksins.
Brown verður dæmd síðar á þessu ári. Samkvæmt samkomulaginu við saksóknara er gert ráð fyrir 20 til 25 ára fangelsi fyrir manndrápið og fimm ára dómi vegna illrar meðferðar á dýri, sem afplánaður yrði samhliða hinum dómnum.