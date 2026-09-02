Dæmdur til dauða fimm sinnum: „Því fyrr sem þetta er búið, því betra. Ég er þreyttur“

Harold Gene Lucas hafði setið á dauðadeild í Flórída í nær hálfa öld þegar hann var tekinn af lífi í gær fyrir morð á 16 ára stúlku árið 1976. Lucas, sem var 74 ára, hafði ákveðið að falla frá frekari áfrýjunum og sætta sig við örlög sín.
„Ég hef verið á dauðadeild í 50 ár og hef enga löngun til að draga þetta lengur,“ sagði Lucas við dómara skömmu fyrir aftökuna. „Því fyrr sem þetta er búið, því betra. Ég er þreyttur.“
Lucas var úrskurðaður látinn klukkan 18.18 eftir banvæna lyfjagjöf í Flórída-ríkisfangelsinu nærri Starke. Þegar fangavörður spurði hann hvort hann vildi segja einhver lokaorð svaraði hann einfaldlega: „Nei.“
AP greinir frá málinu.
Lucas var dæmdur fyrir morðið á hinni 16 ára Jill Piper og fyrir að hafa skotið og sært tvo vini hennar, Richard Byrd yngri og Terri Rice.
Lucas var 24 ára þegar morðið var framið í ágúst árið 1976. Hann hafði þekkt Jill í um fjögur ár, unnið fyrir fjölskyldu hennar og þau höfðu áður átt í ástarsambandi.
Um viku áður en morðið var framið hafði Lucas verið handtekinn fyrir að fara í leyfisleysi inn á heimili Jill í Bonita Springs. Næstu daga lentu þau í átökum og vitni báru síðar að Lucas hefði hótað að drepa hana.
Jill óttaðist um öryggi sitt og bað vini sína tvo um að gista hjá sér eina nóttina til að hún þyrfti ekki að vera ein.
Lucas mætti þá á heimilið vopnaður riffli.
Samkvæmt rannsókn málsins skaut hann Jill mörgum sinnum á meðan hún grátbað hann um að þyrma lífi sínu. Hann sneri síðan byssunni að vinum hennar og skaut þau bæði. Þau lifðu árásina af. Lucas var handtekinn daginn eftir.
Málið átti eftir að fara í gegnum óvenjulangan feril innan bandaríska dómskerfisins.
Lucas var sakfelldur fyrir morð af fyrstu gráðu og tvær tilraunir til morðs og fyrst dæmdur til dauða árið 1977. Vegna ýmissa úrskurða Hæstaréttar Flórída um hvernig staðið hafði verið að ákvörðun refsingarinnar þurfti hins vegar ítrekað að taka dauðadóminn til nýrrar meðferðar.
Lucas var á endanum dæmdur til dauða alls fimm sinnum, síðast árið 1990. Sakfelling hans fyrir morðið sjálft stóð hins vegar allan tímann.