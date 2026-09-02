Áhrifavaldur sér eftir stuðningi sínum við Trump eftir brottvísunina - „Aldrei verið svona hræddur áður“

Breski fjarhægriáhrifavaldurinn Milo Yiannopoulos segist skammast sín fyrir stuðning sinn við Donald Trump Bandaríkjaforseta. Þetta þykir fréttanæmt þar sem Milo var mikill aðdáandi forsetans og hvatti til þess að Trump gerði hvað sem hann gæti til að losna við ólöglega innflytjendur. Reiknaði Yiannopoulos líklega ekki með því að verða svo sjálfur handtekinn af tolla- og innflytjendaeftirliti Bandaríkjanna (ICE) og vísað úr landi.
Yiannopoulos hefur nú rofið þögnina eftir brottvísunina í spjallþættinum Piers Morgan Uncensored. Þar segist áhrifavaldurinn vera skelfdur og niðurlægður. Hann viti nú að aðgerðir ICE eins og þær eru sýndar á myndböndum segi bara hálfa söguna. Raunveruleikinn sé mun grimmilegri og komi ICE fram við alla sem þeir handtaka eins og þeir séu hættulegir glæpamenn.
Áhrifavaldurinn flutti til Bandaríkjanna með lögmætum hætti árið 2019 á tímabundnu dvalarleyfi. Yiannopoulos ritstýrði áður miðlinum Breitbart News og vann síðar að því að hjálpa rapparanum Ye, áður þekktum sem Kanye West, að kanna möguleikann á forsetaframboði árið 2024. Áhrifavaldurinn var sömuleiðis mikill stuðningsmaður Bandaríkjaforseta. Heimavarnarráðuneyti Bandaríkjanna segir í yfirlýsingu að dvalarleyfi áhrifavaldsins hafi runnið út og hann ekki sinnt því að endurnýja það. Þessu neitar áhrifavaldurinn með vísan til þess að hann sé giftur bandarískum ríkisborgara og sé handhafi græns korts sem hann endurnýi samviskusamlega á tveggja ára fresti.
„Ég held ég hafi aldrei verið svona hræddur áður,“ segir áhrifavaldurinn um handtökuna og bætir við: „Ég held að ég hafi kannski verið kærulaus þegar fólk talaði um áföll sín, svolítið hrokafullur þegar fólk talaði um það sem sat í þeim en ég skil þetta núna. Ég myndi ekki óska neinum að ganga í gegnum þetta.
Vísaði Yiannopoulos þar til handtökunnar og virðist gangast við því að hafa gert lítið úr upplifun innflytjenda sem sögðu farir sínar ekki sléttar eftir samskipti við ICE. Yiannopoulos studdi eindregið harðar aðgerðir ríkisstjórnar Trumps gegn innflytjendum en nú hafa þær beinst gegn honum sjálfum. Hann segist nú sjá eftir stuðningi sínum.
„Ef mig hefði grunað að eitthvað í líkingu við þetta væri jafnvel möguleiki hefði ég aldrei komið nálægt því að styðja Trump þarna í upphafi og ég skammast mín mjög mikið fyrir að hafa gert það.“
Netverjar hafa lengi hæðst að tilvikum þegar harðar eða öfgafullar aðgerðir hins opinbera beinast að fólki sem hafði stutt slíkar aðgerðir. Frægt varð tíst sem birtist árið 2015 þar sem netverji skrifaði eftirfarandi brandara:
„„Ég trúði því aldrei að hlébarðarnir myndu éta andlitið á MÉR“, grét konan sem kaus Flokk hlébarða sem éta andlitin af fólki.“