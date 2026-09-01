Sérkennarinn hágrét þegar hún var dæmd í 12 ára fangelsi fyrir að nauðga nemanda - „Þú rústaðir honum“

Sérkennari frá New Jersey í Bandaríkjunum hefur nú verið dæmd í 12 ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn 15 ára nemanda sem hún mun hafa verið með á heilanum. Allison Havemann-Niedrach grét þegar refsingin var kveðinn upp en hún brást líka í grát þegar þolandi hennar sagðist hafa fyrirgefið henni. Drengurinn var 15 ára þegar Allison, sem er 45 ára gömul, braut gegn honum.
„Í tvö til þrjú ár taldi ég sökina vera mína,“ sagði drengurinn sem lýsir brotunum sem martröð. Hann tók þó fram að hann hefði ákveðið að fyrirgefa Allison en við það brast hágrét fyrrverandi kennarinn hans.
Brotin áttu sér stað yfir sex mánaða tímabil á árinu 2024. Mun Allison hafa fengið drenginn á heilann og sent honum um það bil 25 þúsund skilaboð á tímabilinu. Upp komst um brotin eftir að samstarfsfélagar Allison sáu hana láta vel að drengnum. Eins hafði systir hans séð hann í bíl með kennaranum og móðir hans tekið eftir því að hann var í símanum langt fram á kvöld að spjalla. Eins hafði drengurinn montað sig af því við vini sína að eiga í kynferðislegu sambandi við kennarann sinn.
Dómarinn í málinu var ómyrkur í málinu þegar hann kvað upp refsinguna. „Þú ert áfallasaga hans. Þú rústaðir honum.“
Allison mun þurfa að afplána minnst 85 prósent af refsingu sinni og eins þarf hún framvegis að vera á skrá yfir kynferðisbrotamenn. Henni hefur eins verið meinað að hafa samband við drenginn og fjölskyldu hans.
Allison, mormóni sem jafnframt var gift tveggja barna móður, fór að gera sér dælt við drenginn í janúar árið 2024 og hittust þau bæði á hótelum sem og á heimili hennar til að eiga í kynferðislegum samskiptum. Hún játaði sök í málinu og þegar refsingin var kveðin upp sagðist hún taka ábyrgð á hegðun sinni og sagðist virkilega hrærð yfir fyrirgefningu drengsins. Eiginmaður Allison ákvað að standa með konu sinni eftir að hún var handtekin og sagðist sjálfur trúa á fyrirgefninguna.