Modi setti Pútín í óþægilega stöðu fyrir framan myndavélarnar - Myndband

Narendra Modi, forsætisráðherra Indlands, setti Vladimir Pútín Rússlandsforseta í nokkuð óþægilega stöðu fyrir framan myndavélarnar á leiðtogafundi í Kirgisistan á mánudag þegar hann sagði að binda yrði enda á stríðið í Úkraínu.
Daily Mail gerir mikið úr viðbrögðum Pútíns og segir hann hafa virst óþægilegan undir orðum Modi. Rússlandsforseti hafi litið niður og undan á meðan Modi hvatti hann til að stöðva stríðið í þágu mannkyns.
„Við verðum að hverfa frá endalausu stríði og stefna að endalokum stríðsins,“ sagði Modi við Pútín meðal annars.
Daily Mail lýsir því þannig að Pútín hafi virst óþægilegur undir orðum Modi, litið niður og forðast augnaráð hans. Rússlandsforseti hafi síðan tekið heyrnartólið, sem hann notaði til að hlusta á túlkun, af sér og svarað:
„Kærar þakkir, herra forsætisráðherra. Við stefnum í þá átt.“
Fundur þeirra fór fram í tengslum við leiðtogafund Shanghai-samvinnustofnunarinnar í Bishkek.
Modi lét þar ekki staðar numið og lagði þunga áherslu á þær afleiðingar sem áframhaldandi stríð hefði fyrir umheiminn.
„Hver einasti dagur stríðs færir mannkynið aftur á bak en hvert skref í átt að friði fyllir mannkynið nýrri von og bjartsýni,“ sagði Modi.
Hann sagði friðsamlega lausn eins fljótt og auðið væri vera „kröfu mannkynsins“ og að það væru skilaboð Indlands til Rússlands. „Land Gandhis og Búdda hefur ein einföld skilaboð: leið friðarins.“
Orð Modi vekja athygli í ljósi þess að Indland hefur haldið nánum tengslum við Rússland eftir allsherjarinnrásina í Úkraínu í febrúar 2022 og hefur meðal annars haldið áfram umfangsmiklum viðskiptum við Rússa.
Þrátt fyrir svar Pútíns eru fá merki um að Rússar séu að draga úr hernaði sínum í Úkraínu. Þvert á móti hafa árásir færst í aukana að undanförnu og rússneska varnarmálaráðuneytið tilkynnti á sunnudag að undirbúningur væri hafinn að umfangsmiklum árásum á orkuinnviði Úkraínu.
Rússar segja fyrirhugaðar árásir vera svar við árásum Úkraínumanna á rússneska innviði og olíu- og orkumannvirki.
Á sama tíma hafa birst fréttir af vaxandi óánægju innan Rússlands með langvarandi stríðsreksturinn. The Economist hefur greint frá því að óánægja sé meðal hluta rússnesku elítunnar og að Pútín sjálfan sig jafnvel í hættu ef hann lýkur stríðinu án þess að geta sýnt fram á verulegan árangur.
Samkvæmt heimildarmanni sem The Economist vitnar til óttast Pútín sérstaklega að ljúka stríðinu án þess að Rússar hafi náð öllu Donbas-héraðinu á sitt vald.
„Þeir munu hengja mig,“ á Pútín að hafa sagt samkvæmt heimildarmanninum.