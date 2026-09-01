Kona handtekin fyrir að stela frá hótelgestum á Kanaríeyjum

Kona hefur verið handtekin á Fuerteventura eftir röð sex innbrota og þjófnaða úr íbúðum ferðamanna í hótelsamstæðu í Costa Calma á sunnanverðri eyjunni. Að sögn lögreglu voru íbúðirnar einkum skotmark þegar gestirnir voru að borða á hlaðborði hótelsins.
Canarian Weekly greinir frá
Rannsókn Guardia Civil lögreglunnar hófst eftir að nokkrir ferðamenn tilkynntu að reiðufé, raftæki og aðrir persónulegir munir hefðu horfið úr íbúðum þeirra. Í öllum tilvikum virtist svipaðri aðferð hafa verið beitt. Talið er að konan hafi komist inn um svalahurðir sem gestir höfðu skilið eftir opnar eða um glugga á meðan þeir voru í morgunmat, hádegismat eða kvöldmat.
Rannsóknarlögreglumenn frá Morro Jable tóku eftir líkindum milli málanna og hófu að bera saman upplýsingar og upptökur úr eftirlitsmyndavélum á hótelsvæðinu. Sú vinna leiddi að lokum til þess að borin voru kennsl á grunuðu konuna og hún handtekin.
Samtals var tilkynnt um þjófnað á 1.470 evrum í reiðufé, auk 150 breskum pundum og 700 tékkneskum krónum. Þá hurfu tvær tölvur, spjaldtölva, tveir farsímar og Nintendo Switch-leikjatölva. Verðmæti raftækjanna var metið á um 5.000 evrur. Öðrum persónulegum munum að verðmæti um 430 evrur var einnig stolið.
Lögregla hefur endurheimt hluta raftækjanna en leitar enn að öðrum munum. Ekki hefur verið upplýst hvort konan hafi verið hótelgestur, starfsmaður eða haft önnur tengsl við hótelið.
Hún hefur verið handtekin vegna gruns um sex þjófnaði og færð fyrir dómstól í Puerto del Rosario. Rannsóknin stendur enn yfir.
Lögregla hvetur ferðamenn til að læsa svalahurðum og gluggum þegar þeir yfirgefa gististaðinn og geyma reiðufé, vegabréf og önnur verðmæti í öryggishólfi ef það er í boði.